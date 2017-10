Il Grande Fratello Vip si apre con la frase “Abbiamo molta ciccia” di Ilary Blasi con un outfit bocciato dalla rete. Subito dopo inquadrano Francesco Monte vestito a lutto fuori dalla porta rossa. Consapevoli che sarà una puntata monotematica, il GF Vip paga subito il pedaggio a Cristiano Malgioglio mostrando una clip che lo vede protagonista. Il cantautore gongola e si rabbuia durante la serata per la poca visibilità. Eliminata Carmen Russo (66%) e niente seconda eliminazione per mancanza di tempo. Vanno in nomination Aida Yespica, Corinne Clery e Raffaello Tonon.

Giovani e diversamente giovani

Mostrano il conflitto generazionale o meglio culturale. Giulia De Lellis: “Menomale che ci siamo noi, altrimenti sai che noia. Malgioglio è bravo, mi fa ridere ma è una bandierina e a Corinne dopo un po’ le infileresti un microfono in bocca”. Per Luca Onestini, Raffaello Tonon è un “lupo”. Lorenzo Flaherty: “Io ci ho provato ma sono lontano da loro”, Carmen Russo: “Sono agguerriti e sanno come fare”. Tutti fingono di non prendersela e finisce a tarallucci e vini. Tranne per Cristiano Malgioglio che affonda: “I giovani hanno il terrore che io possa vincere, quando mi metteranno in nomination si vedrà se il pubblico mi vuole o no”. Poco dopo Carmen Russo abbandona l’abitazione ma in studio si vedrà intorno all’una di notte. Cinque minuti di celebrità, giusto il tempo di dire: “Non mi andava di parlare di unghie e capelli con Giulia e Ivana”. Non le importa niente, lei ha il suo Enzo Paolo Turchi e le basta.

Il tormentone

Dopo aver lasciato per quasi un’ora Francesco Monte all’addiaccio, Cecilia viene chiamata in confessionale: “Provo un casino, ho capito cose che non avevo capito prima. Voglio fare quello che mi dice la testa e il cuore, ora devo pensare a me anche se mi sento una persona di m*** e sento di aver mancato di rispetto a Francesco e alla sua famiglia. Volevamo costruire una vita insieme, mi sento una brutta persona ma voglio fare quello che mi fa star bene. Ho capito cose che non fanno bene alla mia vita. Mi spiace che sia successo in questo contesto. Sono pronta alle conseguenze e anche a un eventuale disastro fuori”. Cose, senza specificare. Le mostrano un RVM in stile Queen Maria De Filippi in cui il ciclista parla a ruota libera: “Mi si asciuga la bocca quando penso a lei, mi sento imbarazzato quando le sto vicino, mi sento fragile e non sono abituato. E se poi non mi vuole? E se mi pianta come una boa in mezzo al mare quando esce da questo momento di follia?”. Il copione prevede che Cecilia esca dal confessionale e Moserino corra ad abbracciarla mentre tutti gli altri sono stati spediti in camera. A fugare i nuvoloni dell’incredulità che corre “limitless” sui social arriva Alfonso Signorini: “Siete veri, siete bellissimi perché siete veri”. Gelo in studio e nelle migliaia di case di chi guarda il Grande Fratello Vip davanti a cotanto favoritismo. I meme sui social ironizzano in modo magistrale sulla vicenda.



Celestiale faccia a faccia

Francesco Monte entra e prima si confronta con Ignazio (manca poco gli prende un colpo). Si danno la mano! Che eleganza, che aplomb. Moser attacca: “Io non ti devo delle scuse, ho sempre rispettato te e il vostro rapporto. Mi dispiace, ma non penso di aver mancato di rispetto a te e Ceciu. Ho rispettato i suoi tempi”. Il modello pugliese ascolta e sentenzia: “Manchi di rispetto all’essere uomo in generale, ci hai provato con tutte qui dentro mancando di rispetto non solo a me, ma anche a tutti gli altri fidanzati. Non sei un uomo. Non ho bisogno di insultarti perché ti descrivi da solo quando dici che hai rovinato madri di famiglia. Ti sei comportato come una piovra con la mia fidanzata e con tutte le altre. Adescavi fingendo di fare il coccolone, sei un grande giocatore. Mi dispiace che mio cognato non si sia accorto che lo hai raggirato per arrivare a lei”. Moser bofonchia, abbozza, affonda prima di dire: “Capisco che mi odi, ma non ti permetto di mettere in dubbio il rapporto con Jeremias”.

Cose, cose, cose

Cecilia ha assistito a tutto dalla stanza ovale e quando li raggiunge in salotto dice: “Che situazione imbarazzante”. Da che pulpito… Fanno allontanare Ignazio e l’argentina si rivolge all’ormai ex: “Hai visto abbastanza, mi dispiace e ti chiedo scusa. Ho capito delle cose”. Lui: “Mi sembri un’estranea. Sai che ti amo e la realtà siamo noi (le dà una foto, ndr) con pregi e difetti. Cosa hai capito?”, “Tante cose, cose che ho cercato di sopportare. Ho bisogno di pensare a me, ascoltandomi ho capito che ci sono cose che non potrò mai risolvere con te e cose che non voglio con te”. “Quali cose, quali?” “Non so, non lo so”. Cecilia è sfacciata: “E’ un casino, mi sembra un film. Tu vai avanti, pensa ai tuoi sogni, non mi aspettare”. Monte è stranito: “Boh, lo sai che non capisco? Non capisco cosa vuoi dire (nemmeno noi, in verità) Ti sei innamorata?” “Voglio essere egoista e pensare a Cecilia, tu e la tua famiglia siete un mio pezzo di cuore. Mi hai salvato la vita e tu lo sai. Io non ho bisogno di Ignazio, è un ragazzo stupendo ma non ti lascio per lui. Non so se ti amo ancora”. Jeremias esce ad abbracciarlo e baciarlo e Francesco lascia la casa dopo averle detto in un orecchio: “Quando esci non mi trovi più”.

Nuovo intervento pro Rodriguez di Alfonso Signorini e nuovo imbarazzo. Sui social: “difende l’indifendibile”. L’opinionista legge pure un sms di Belen arrivato sul suo telefonino e diretto a Ceciu: “Ricordati che la tua storia puoi scriverla solo tu! Nessuno può farlo per te. Resta nella casa”. Un intervento a gamba tesa. Ci si mette pure la Blasi: “Ti vogliamo bene, Ceciu”.

L’epilogo è Cecilia singhiozzante per la rottura. Per Daniele Bossari, Raffaello Tonon e Cristiano Malgioglio: “Destino non arginabile, Francesco non era il compagno della vita. Per fare bisogna disfare. Sono giovani, magari non sono i compagni definitivi”. Troppo, davvero troppo soprattutto ripensando alle accuse di sceneggiata mosse da Cecilia a Luca Onestini. Si sente puzza di bruciato, il futuro confermerà o smentirà. I benefici di casa Rodriguez si fanno sentire subito: sorpresa per Ignazio Moser che abbraccia una parte del suo team di ciclisti. Un premio per chi ha avuto un comportamento rispettoso e esemplare verso le donne. Dopo 50’ di atto unico “Cecilia, Monte, Moser” è ufficiale: Francesco sei definitivamente eliminato dalla famiglia Rodriguez raggiungi Stefano De Martino; Ignazio hai voluto la bicicletta adesso pedala; Cecilia d’ora in poi sono STELLINE tue".

Dal melodramma alla commedia

La Gialappa’s Band mostra 3 minuti di perle d’ignoranza di Giulia De Lellis. Da “quando è Natale e Capodanno in Argentina” alla “Tour Eiffel nel 1950”, dal potere lassativo dell’olio di girasole alla “Gilberta, f*** aperta” per la sua brutta abitudine di tenere le gambe sempre aperte. Sarà poi scelta, insieme a Raffaello Tonon, dal Castigatore per la prova di cultura. Per Giulia, l’elefante “nitrisce”, una delle caravelle è la “Rossa” (poi corretta in “Maria Grazia”), per la capitale dell’Egitto niente da fare nonostante il suggerimento della Blasi e di Tonon (“però lo sapevo” dice dopo che gliel’hanno ricordato). Vince il gioco Tonon che dormirà in una suite finora nascosta.

Televoto flash

Manca un quarto d’ora a mezzanotte quando aprono il voto sui preferiti, ovviamente quelli dei telespettatori che non si sono ancora addormentati. La classifica non piace, è considerata sia dal pubblico sia da alcuni concorrenti come un’interferenza e una forma di protezione. I sei meno votati e nominabili sono: Aida, Corinne, Jeremias, Lorenzo, Luca e Raffaello. Tutti gli altri immuni compreso Cristiano Malgioglio di nuovo capitano. Rosica molto Cecilia che si è già ripresa dall’addio a Monte: “Ma come è possibile?!”. Malgy gode dell’immunità: “Non sono scemo, me la tengo. Mi sono votato anche da solo. A cena vorrei portare Cecilia e Ignazio perché adesso voglio capire tutto”. Solo domenica pregava per andare in nomination e uscire.

Corinne e Serena: che la pace sia con voi

Il GF Vip occupa il tempo rispolverando il “faccia a faccia da pesce fresco” tra Corinne Clery e Serena Grandi perché è il momento del chiarimento con Edoardo, pure lui nella casa di Cinecittà ormai diventata un porto di mare. Il figlio della Grandi le prende le mani e fa il suo discorso: “Troveremo il modo di parlare, ma facciamo finire tutto questo. Mettiamo fine a questa storia. Racconta il bello di mio padre. Ci dobbiamo chiarire a quattr’occhi. Ci meritiamo tranquillità”. Lettera di Corinne a Edoardo e poi scoppia la pace con Serena Grandi che urla: “Io volevo abbracciarla l’altra sera! Ti voglio bene”. A questo punto i telespettatori sono peggio di Rocky: pugili suonati (dai bluff) in un angolo del ring ma ancora in piedi. Resilienti.

Nomination

Luca Onestini sceglie Aida, Ivana va su Raffaello Tonon che nomina Aida “per colpa della griglia”. Jeremias fa il nome di Luca “per alcune discussioni che abbiamo avuto, non siamo più vicini”, Aida sceglie Corinne per strategia e viene ricambiata. La De Lellis e Flaherty nominano Corinne. Daniele Bossari preferisce nominare Raffaello Tonon. Moser, sfibrato dalla serata “impegnativa”, manda al televoto Tonon, Cecilia nomina Lorenzo e non è chiaro perché Signorini senta ancora il bisogno di rassicurarla e blandirla con un tono paterno, quasi servile. Ilary Blasi comunica i tre prescelti per la sfida del televoto. Corinne Clery è imbufalita e smaschera definitivamente Cristiano: “Non gli parlo più perché mi dice una cosa nell’orecchio e fa il contrario. Mi diceva: fatemi capitano, fatemi capitano. E poi mi fa fare nomination pubblica. Usa sempre la scusa della confusione, dei tempi veloci, ecc. e invece dice una cosa e ne fa un’altra. Mi diceva: perché parli con i ragazzi, ma cosa ci vai a fare? Cristiano parla male di tutti”. E in pratica si dà la linea al TG5 del mattino.