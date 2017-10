Ignazio Moser non vuole lasciare sola Cecilia Rodriguez in questo momento così difficile. Lei sembra un'anima in pena e lui la raggiunge a letto per consolarla. Mentre l'accarezza sotto le coperte le chiede: "Tu sai cosa vuoi? Se fai quello che vuoi non sbagli mai". E ancora: "Voglio restare qui con te", una frase che suona quasi come una dichiarazione d'amore. Ma la sorella di Belen è preoccupata, il volto è pallido, lo sguardo perso. Gli prende la mano e bisbiglia di dover pensare a se stessa mentre lui le tocca le labbra e le consiglia di usare un burro di cacao: "Sono secche" dice. "L'ho messo" risponde l'argentina.

Intanto nella Casa di Cinecittà, dove stasera dovrebbe entrare Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia, sono tutti agitati. Gli inquilini fanno i conti con quello che sta accadendo. In giardino Raffaello Tonon, Giulia De Lellis e Luca Onestini non possono non commentare la coppia tanto chiacchierata (dentro e fuori). "Domani (stasera, ndr) vento di burrasca" annuncia Tonon. "C'è chiaramente una complicità fortissima e all'esterno qualcuno ne avrà parlato, stasera in puntata la Blasi affronterà la questione". Poi ragiona sull'aereo e sullo striscione che il fidanzato dell'argentina aveva fatto volare sopra le teste degli inquilini del reality qualche giorno fa: "Adesso ho capito quel messaggio aereo que pasa?" riflette l'ultimo arrivato nella Casa del GF Vip. "All'inizio pensavo fosse per il fatto che Cecilia era in ansia per la nomination del fratello Jeremias visto il legame così stretto - racconta - È stata la prima cosa che le ho detto perché lo pensavo davvero". E invece si sbagliava. "Evidentemente - ricostruisce Tonon - Lui (Francesco Monte, ndr) aveva già capito che c'era qualcosa che non andava. Poi, mano a mano, ho visto anche io il legame stretto fra di loro... Allora ho ricollegato, quel que pasa voleva dire che cacchio succede? E secondo me stasera la questione si cuoce". "Ma che fai, mica ti puoi chiarire durante la puntata? È un casino" dice Giulia De Lellis che in silenzio (e penseriosa) ha ascoltato Raffaello nelle sue elucubrazioni. "Ragazzi, non sono 4 giorni di fidanzamento ma 4 anni" sottolinea Luca Onestini che, proprio nella Casa, è stato lasciato dalla fidanzata Soleil, l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" parapazzata con Marco Cartasegna, pure lui ex tronista e amico di Luca. "Si è deflagrata una bomba" annuncia Tonon. Un'altra in questa seconda edizione del Grande Fratello Vip.