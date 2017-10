Il Grande Fratello Vip si è trasformato in "Casa Rodriguez", almeno secondo la maggioranza dei telespettatori in trepida attesa della punta di stasera quando Ilary Blasi annuncerà l’ingresso di Francesco Monte nella Casa di Cinecittà. Prima Jeremias, poi Cecilia e Ignazio. Sono loro che stanno monopolizzando l’attenzione a discapito degli altri concorrenti. Tra la bella argentina e il ciclista-conquistatore è divampato, un po' improvviso, il fuoco della passione. Annunciata, nascosta, trattenuta, vicina a esplodere.

Notte al bacio

Cecilia ha trascorso tutta la domenica afflitta come la Madonna Addolorata. Sguardo fisso nel vuoto, sopracciglia aggrottate, angoli della bocca all’ingiù, lacrime, frasi a mezza voce, coccole, abbracci, pentimenti, ravvedimenti, contrizioni e ritorni. “Devo pensare a me. Adesso ho le idee chiare, ho capito cosa devo fare” ha ripetuto la Rodriguez trascinandosi con passo straziante tra il letto, la poltrona, il divano e il giardino, andata e ritorno. Ignazio Moser era evidentemente indeciso sul da farsi: andare ad abbracciarla? Starle lontano? Fare lo psicologo? Baciarla? Giocare ai tappi? Ha fatto un po' di tutto e in maniera ambigua. In serata le ha ripetuto: “Fa quello che senti. Ti senti sporca?” “Sì” risponde Ceciu, “Eh in questi casi è sempre così” risponde con piglio da esperto. A domanda di Luca: "Vi siete innamorati?" Borbotta: "Qualcosa di simile". La modella argentina va a letto presto, sorseggia una camomilla pensando alla serata da protagonista che l’aspetta. Si spengono le luci e con il favore delle tenebre e delle telecamere a infrarossi Ignazio la raggiunge. Si accoccola sul letto a mo’ di cagnolino in punizione e scattano le carezze e gli immancabili baci sulla guancia. Dappertutto, tranne che sulla bocca come se il tradimento fosse meno tradimento, meno importante. Si fa tutto, tranne quello. Bella ipocrisia. A interrompere l’idillio ci pensa Jeremias che invita entrambi ad andare fuori a fumare. Questa mattina il fratello sciroccato ha lanciato un messaggio a Ignazio: “Io ho chiare le cose. Tu non c’entri niente. Finché le cose non si chiariscono le cose fuori.... Io appoggio mia sorella, è il minimo. Per rispetto a un’altra persona cui voglio molto bene, mi devo allontanare. Io sto dalla parte di mia sorella”. E il giovane Moser: “Sono completamente d’accordo con quello che dici. Se dovesse andare male per me spero che si resti amici”. Stasera la scelta.

Francesco Monte fa tappezzeria a Domenica Live

Nel salotto della sempre più abile e raffinata protettrice del trash, Barbara D’Urso, il modello tarantino ha lasciato tutti senza fiato. Calma da Dalai Lama e sorriso morbido, ha riassunto così il suo pensiero: “Sarei entrato in Casa ma mi hanno dato delle tempistiche e sto cercando di rispettarle. Fosse stato per me sarei già dentro, mi sto frenando”. E qui sorgono i primi dubbi, il popolo dei social si interroga: va bene che è un programma televisivo, ma Cecilia è la tua fidanzata nel mondo reale. C’è un limite alla docu-fiction. Andiamo avanti, Monte afferma: “Io la amo e lei ama me anche se adesso ho il pensiero annebbiato. Mi dispiace che non stia pensando al fuori. Sto male, ma io sono estremamente riflessivo. Proteggo il nostro sentimento, ammetto che lei sta avendo un comportamento egoista. Negli abbracci non ci ho visto chissà che, vedo una persona confusa. Non faccio casa ai daytime o montaggi. Prima di entrare non aveva dubbi su di noi, io l’ho invogliata ad andare. Lei era preoccupata per il fratello”. E Simona Izzo, capopopolo del web: “E aveva ragione a preoccuparsi del fratello!”. Francesco Monte ha un’idea precisa di Ignazio Moser: “Lui è stato un grande furbone, uno stratega. Ha manipolato mio cognato per arrivare a lei dimostrandosi suo amico, vogliono aprire un ristorante insieme. Per me non è un uomo, è un subdolo e un viscido. Glielo dirò in faccia. Strumentalizza le persone per un fine e si vuole accaparrare le simpatie passando da coccolone. È un collezionista di donne". A parole lo ha azzerato, con i fatti però gli ha lasciato strada libera che nemmeno Raikkonen con Vettel.

Il dubbio

Sui social in pochi credono a quest’amore. I commenti più frequenti: “Cecilia ha scambiato GF per Temptation Island”, “Ma non era Luca che doveva lasciare la fidanzata in diretta per fare il teatrino?”, “Ricordo quando ebbe uno scatto d’ira e disse ma vaff… adesso parlo io! È tutto preparato. Aveva paura che le avessero rubato il copione”, “Moser non ha capito che non è sul Trono di Uomini e Donne”, “Il GF pensa che siamo scemi e non abbiamo capito che è tutta una montatura?” e ancora: “Monte facci sognare, Ignazio morto di figa”. Simona Izzo lo dice a Domenica Live: “Forse è lei che sta preparando il piattino, forse è lei che doveva fare la sceneggiata e non Luca. Ecco perché ebbe quella reazione, a me il sospetto viene. Piangono, piangono molto lei e il fratello Jeremias”.

Il collezionista

Luca Onestini, Aida Yespica e Raffaello Tonon osservano con il distacco di chi guarda una soap. Il conte milanese commenta: “Se ti avvicini a qualcosa che è di un altro finisci nei casini ed era da calcolare prima”. Non sembra preoccuparsene Ignazio Moser che stamane ha incastonato una gemma di rara bruttezza nella sua corona da collezionista di stelline. “Non sapete quante madri di famiglia ho fatto piangere…”. Figuriamoci se poteva avere remore a non affascinare una ragazza fidanzata che a sua volta aveva voglia di cambiamento. Il delitto perfetto.