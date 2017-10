Attimi di tensione della casa del Grande Fratello Vip, quando Giulia De Lellis si è sentita male. L'ex corteggiatrice ha accusato una forte tachicardia tanto che Luca Onestini si è subito preoccupato di misurarle la pressione. Onestini, che studia odontoiatria, ha confermato il battito accelerato e le ha consigliato di stare più calma e tranquilla. La fidanzata di Andrea Damante in questi giorni è stata al centro di numerose polemiche sui social soprattutto per il suo atteggiamento. Ma anche nella Casa di Cinecittà gli inquilini iniziano a non tollerarla più, Aida in prima linea. Durante l'ultima puntata del reality ha avuto uno scontro diretto con Alfonso Signorini. La stessa conduttrice Ilary Blasi l'ha redarguita: "Giulia se esigi rispetto devi anche portarlo".