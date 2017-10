Grande Fratello Vip, in onda i tradimenti: Cecilia nei guai, giallo sul post della De Lellis cornuta

Il Grande fratello Vip, in onda tutti i lunedì sera su Canale 5, diventa il reality delle coppie. Da un lato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, concorrenti nella Casa più spiata d'Italia e sempre più vicini tra baci, coccole e rivelazioni (per la gioia di Francesco Monte), dall'altro Giulia De Lellis che, fidanzata con l'ex tronista Andrea Damante, dovrà fare i conti con un commento sibillino assai spuntato sui social.



Affari di famiglia

Ignazio Moser ha lavorato ai fianchi Cecilia Rodriguez nello stesso modo in cui Rossano Rubicondi "circuì" Belen, allora fidanzata con il calciatore Marco Borriello, all’Isola dei Famosi. Le analogie sono troppe: spalle che si sfiorano, teneri sguardi, sorrisini, allontanamenti in coppia. Sul Twitter @Iperborea_ ha pubblicato un video che mostra quanto siano simili le due opere seduttive (troppe per essere tutto vero?).

In confessionale, Moser è uscito allo scoperto: “Mi piace Cecilia, è fidanzata da troppi anni, è l’ora che si lasci”. La piccola Rodriguez, sempre in confessionale, non ha giurato amore eterno e incrollabile al non pervenuto Francesco Monte ma ha ammesso: “Stando qua dentro mi sono venuti tanti dubbi e devo mettere a posto tutte le cose che ho in testa. Non posso scordarmi che ci sono le telecamere qui, non posso mancare di rispetto, non posso, anche se devo pensare a me stessa. Prima si chiariscono le situazioni fuori e poi parti”. E pensare che solo un mese fa, mini Rodriguez condannava il comportamento di “Crudelia” Teresanna all'epoca fidanzata con il suo Francesco. Non che fuori sia tutto rose e fiori perché tal Jessica Cerniglia , che 5 anni fa seminò zizzania tra Monte e la stessa Teresanna, ha pubblicato un secondo video-verità, divertente quasi quanto il primo: “Ringrazio tutti per il sostegno. Tante trasmissioni mi stanno cercando, ma per ora non mi va di rendermi visibile. Per quanto riguarda la mia verità ve lo dico adesso qui a voi, ovviamente c’è stato di più, non mi potevo esporre perché ho avuto rispetto di una coppia. Non è vero che sono stata denunciata e non è vero che l’ho seguito a Miami negli USA, lui sa bene cosa è successo lì, tra l’altro il fratello ha cercato quasi di alzarmi le mani... ciao”. Salgono le percentuali di vedere Francesco Monte nella Casa lunedì sera.



E Andrea Damante ha tradito Giulia? Ieri sera, l’esperta di tendenze ha intrattenuto gli inquilini con racconti surreali e un po’ irreali di una serata a New York rivelando un discreto senso dello spirito. Ha parlato anche del suo percorso di studi a ostacoli: “Ho fatto il liceo classico” e Moserino: “Che hai fatto?”, “No vabbè, solo 4 mesi”, “Ahhhhh ecco” e ride. Discorso simile per la sua amata scuola di moda: esame di maturità da privatista. “Una barzelletta” ha chiosato “bassotto poliziotto” come l’ha chiamata Carmen Russo. Poi la De Lellis è entrata in paranoia per il fidanzato intrattenendo l’amica Ivana e Cecilia sulle numerose tentazioni cui è sottoposto Andrea e sulla possibilità che lui possa tradirla. Raffaello Tonon ci ha messo poco a smontarla: “Se è una persona seria non ragiona con l’uccello ma col cervello. Non capisco perché parliamo di una cosa non successa”. Si alza e se ne va. Ovviamente lei insiste: se Andrea la tradisse, lo lascerebbe. Si è anche lanciata in una stralunata ipotesi di lui innamorato di un uomo o di una donna: “Una volta ho detto ad Andrea che se lui si innamorasse di un uomo per me sarebbe molto meno doloroso. Lo sai che è successo poi, mi sono sognata che lui si innamorava di un uomo. Bruttissimo, molto meglio di una donna. Perché tu sai che lì è morto”. Neanche lo avesse letto quel commento lasciato su Instagram sotto il profilo di “Gossiptvofficial” che ha fatto esplodere il "caso corna". L’argomento era appunto lo sfogo della De Lellis sulle corna di Damante e un'utente ha scritto: "Quanto mi piacerebbe che tutti e soprattutto lei sapesse la verità del 07/08/17”. Poi tre faccine sorridenti e #cornuta. In molti le hanno chiesto di portare le prove, di non gettare il sasso e nascondere la mano, ma niente. Nessuna risposta. Qualcuno si è limitato a dire che Damante quel giorno non aveva serate. Il mistero s’infittisce.



De Lellis e Aida, Ivana e Ignazio, Malgioglio e le nomination

Che il giovane ciclista non sia poi tanto diverso da quello che teneva l’agendina con le stelle in merito alle prestazioni intime di 300 donne, lo prova il fatto che ieri si sia lasciato andare a un’affermazione decisamente poco galante su Ivana: “Ha fatto tutto il confessionale, non ho mai avuto un comportamenti diverso dalle altre, il massimo che posso farle è uno sgambetto sperando che cada di faccia”. Cosa ne pensa la De Lellis, grande amica della modella, che attaccò duramente Daniele Bossari per essersi dissociato dal modo di fare e pensare di Moser? E sempre la Giulia di UominieDonne ha avuto uno scontro con Aida Yespica, in nomination insieme a Carmen Russo (lunedì si prevedono due eliminazioni, ndr). “Sono ingrassate tutte tranne me” ha detto la giovane romana e Aida: “Carina! Inizia a levarti le extension!”. E Cristiano Malgioglio? Il “nonno” di casa pensa solo alle nomination tentando di pilotarle coprendo sfacciatamente il microfono per non farsi ascoltare. Anche se è risaputo che vuole far vincere un giovane... Animi accesi nel girone di ritorno.