Scivola in cucina e si sloga la caviglia. Incidente nella Casa del Grande Fratello Vip per Carmen Russo, l'ultima inquilina arrivata a Cinecittà. Subito dopo la caduta i compagni sono accorsi immediatamente dalla showgirl che, a causa del pavimento bagnato, ha perso l'equilibrio all'improvviso. "Sono abituata, però se il pavimento non fosse stato bagnato, e c'era un lago, ora non sarei qui tutta dolorante", ha detto la concorrente che per alleviare il dolore ha usato il ghiaccio.