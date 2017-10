Signore e Signori, al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ce n’è per tutti i gusti. È il giorno di chi plagia canzoni, di chi si arrampica sugli specchi, di chi “denuncia” poracciate e presunti tradimenti. Il successo di quest’edizione ha aperto il recinto: la mandria di gente in cerca di visibilità corre felice nelle praterie catodiche.

Belen Rodriguez e la crociata contro Giulia De Lellis. La showgirl argentina non ha mandato giù l’appello dell’ex corteggiatrice alle sue “bimbe” a votare per eliminare Jeremias. Il fratellino quasi 30enne è fragile e delicato come un fiorellino di campo e ha bisogno di appoggio e solidarietà. La scorsa settimana, qualcuno gliel’ha testimoniato ribaltando l’80% dei voti che lo volevano a casa con Belu in un +51% di gente che lo voleva a casa con Ceciu. E però Belen, dall’altezza della sua fama e della sua plastica bellezza, non ha perdonato la De Lellis e ieri è uscita di nuovo allo scoperto (forse perché ha capito che potrebbe essere nominata dal gruppo, classifica dei preferiti permettendo).

Su Instagram ha scritto in risposta ai commenti: “Se uno attacca mio fratello alle spalle io dico la mia! O avete una bocca per parlare solo voi!” e ancora: “Incitare i propri fan a votare contro una persona che non c’entra niente è scorretto. Perché siccome i fan di Uomini e Donne sono tanti poteva influenzare il televoto in modo non corretto. Però purtroppo per lei non è bastato, come ha detto mio fratello, tutto qui. Sono sua sorella e quando ho sentito lei mi sono arrabbiata. Penso sia normale da sorella. Dite che non l’ha detto con cattiveria? Io credo che l’abbia detto in piena consapevolezza della sua forza, altrimenti non lo faceva”. Belen non concede il beneficio del dubbio a una ragazza che passa tutto il giorno a mangiucchiarsi le unghie e giocare con le doppie punte. Inoltre non la sfiora neppure l’idea che l’ingresso del padre a televoto aperto poteva “influenzare il voto” oppure che, sempre a televoto aperto, la santificazione di Alfonso Signorini “era scorretta e poteva influenzare il voto” e nemmeno che la frase incriminata del premio Nobel, copyright Gialappa’s Band, è stata urlata davanti a decine di telecamere. Mica in codice Morse. E Belen, per citare le sue parole, “non può non essere consapevole della sua di forza” altrimenti non pubblicherebbe tante dolcissime foto con i fratelli e non rilascerebbe spesso e volentieri dichiarazioni a loro sostegno. Ognuno combatte con quel che ha. Forse, per una volta, Davide ha spaventato davvero Golia.

Giulia De Lellis indossa i guantoni contro Alfonso Signorini. L’esperta di tendenze e di zeppe non sa di Belen, non sa di essere “accerchiata” (considerando la vicinanza tra i protagonisti) ed è impegnata a combattere su un altro fronte. Rimugina da giorni sullo scontro con il direttore di Chi. Parlando con Ivana ha svelato le sue intenzioni: “O si abbassano i toni o sarò costretta a rifiutare ogni tipo di dialogo con questa persona. Io non è che posso fare il mio e poi vengo insultata e infamata, non ci riesco”. Non sa che l’opinionista ha già preso una decisione: “Non le rivolgerò più la parola, lei vive della mia luce riflessa. D’ora in poi la ignoro”. Ce la faranno i due peperini a mantenere la promessa?

Cecilia Rodriguez: chi la fa l’aspetti? Tempi duri per la piccola argentina. Ignazio Moser le confonde le idee: “a me piace essere amata e amare e lui (Moserino, ndr) ha bisogno di questo”. Intanto Francesco Monte, molto preso dalle sue foto su Instgram, ha negato di aver urlato fuori la casa del Rande Fratello Vip, mercoledì notte. In verità, avrebbe fatto meglio a dire che era lui se voleva tenersi stretta la fidanzata. Nonostante tutto il polverone della liason Ceciu-Nacho, sta trascorrendo un periodo di vacanza in America: o ha i suoi buoni motivi per essere sicuro della fidanzata o non gli importa un granché. Però, visto che al trash non c’è mai fine e che Soleil Sorge insegna, ecco che il triangolo diventa un bel quadrato: lui, lei, l’altro e l’altra. Jessica Cerniglia, nota a qualcuno per aver rivelato di aver trascorso una notte di fuoco con Monte mentre nel 2012 lui corteggiava Teresanna, ha pubblicato un video involontariamente spassoso. Ripresa di sguincio, dall’alto verso il basso, vestito nero a fiori, con voce profonda e sensuale dice: “Come vedi la ruota gira per tutti caro Francesco Monte. Mi hai fatto passare per una poco di buono e anche una bugiarda davanti a tutta Italia. La gente dice ‘Povero Francesco’, ma povera Cecilia, povera, dico io. E comunque adesso non mi limiterò più, racconterò tutta la verità, tutta la verità”. Ascoltare per credere! Il tono enfatico e le possibili rivelazioni avranno convinto Barbara d’Urso a ospitarla nel suo pacato salotto? Chi vivrà, vedrà. Intanto, entrambi sono negli USA ma non insieme. Lo ha precisato lo stesso Monte ricordando di aver già agito per vie legali in passato contro la presunta amante e di essere pronto a farlo di nuovo.

Cristiano Malgioglio e il plagio. “Mi sono innamorato di tuo marito” è la colonna sonora di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Il cantautore ci marcia e ci balla durante le pause in cui non pensa alle nomination. Recita da quando è entrato ma è talmente palese che diventa divertente. Raffaello Tonon, ieri sera, ha detto alla De Lellis: “Lui è così anche fuori, è così”, “Ah una banderuola” ha replicato lei. Intanto su Malgioglio, che ieri sera ha cenato con i tre nuovi arrivati al grido di “mi raccomando, stiamo attenti a quel che diciamo”, è piovuta un’accusa mica da ridere. Alfonso Signorini, nel suo salotto, ha rivelato che Catherine Spaak lo ha chiamato infuriata perché la canzone è un plagio di un suo vecchio successo. Immediata la smentita del manager di Malgioglio: si tratta di una cover. Lunedì conosceremo le risposte di Malgy.

Soleil Stasi e il nuovo retroscena. Sul profilo della futura attrice, per ora assidua scrittrice di lettere, modella, giornalista cantante (come da biografia), un utente ha scritto: “Ma non avete capito che Soleil sapeva quali fossero le intenzioni di Luca e l’ha lasciato prima che lui lo facesse in diretta tv?” Soleil ha messo mi piace e commentato: “In pochi l’hanno capito! Le cose sono andate proprio così. Prego per queste persone limitate”. Si sente il rumore delle unghie in arrampicata sugli specchi, ma potremmo sbagliarci. Intanto Marco Cartasegna pubblica la loro prima foto insieme. Almeno qualcuno “vive felice e contento”.