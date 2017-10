Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez si arrende: baci nella sauna con Ignazio Moser

Baci e sauna insieme. E prima ancora giochi in piscina, scherzi e massaggi. Se non fosse per la strenua difesa del fidanzato Francesco Monte andata in scena lunedì scorso durante la puntata, al Grande Fratello Vip sembrerebbe nata una nuova coppia: quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Non a caso, proprio qualche giorno fa, la vicinanza troppo stretta fra il figlio del ciclista e la sorella di Belen aveva mandato in crisi lo stesso Jeremias. La giovane argentina è sempre più intima con il 25enne e gli attentissimi internauti si spaccano: “Cecilia è peggio della sorella Belen”; “Ma si vede che è tutto falso! Ci prendono in giro” oppure “Ignazio ha capito che se non fa un po’ di sceneggiata esce”. E ancora: “Cara Cecilia, ma non era Luca che doveva fingere di lasciarsi?”. Durante la puntata di lunedì sera il fidanzato di Cecilia, ospite in studio, viene "interrogato" sulla questione ma spiega di aver fiducia nella fidanzata: "La conosco e stiamo bene insieme" dice Monte scoccando però un frecciatina a Moser: “Un 15enne con comportamenti da 15enne” sentenzia. Ma intanto la coppia continua a farsi la doccia insieme, lei lo aiuta persino a depilarsi il petto.

I due sembrano affiatati nonostante la notte ad alta tensione, quella di due giorni fa trascorsa fra urla e qualche insulto. Una residente, vicina della Casa di Cinecittà, diventa l’idolo del web. “Gorda, che succede, qui fuori sta succedendo un casino…” - urla qualcuno (e all'inizio, secondo alcuni, è la voce di Francesco Monte). La signora lo incenerisce: “Te ne devi annà… c’ha rotto il c***o”. Cecilia alla fine piange, Ignazio fa finta di sentirsi in colpa (ma il giorno dopo ricomincia daccapo) e gli altri li consolano.

Il pomeriggio seguente Barbara D'Urso promette la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità: non è stato Francesco Monte a urlare, ma uno che si è finto per lui. In pochi ci credono anche perché chi gestisce la pagina ufficiale di Cecilia all’inizio conferma che si tratta del fidanzato pugliese. Oggi, invece, fa retromarcia e smentisce a seguito dello screenshot di Monte a una giornalista (la foto su Bitchyf.it) in cui si legge: “Ieri non ero io. Quindi smentisci perché sennò pensano che ero io a gridare”. In realtà, gli unici che possono raccontare chi davvero urlava fuori la Casa sono gli autori del GFvip che hanno inviato la sicurezza e hanno i filmati.

Per far da paciere, il GFvip, ieri pomeriggio, decide di fare l’originalissimo “gioco dell’amore”, roba che il gioco della bottiglia è pura avanguardia. I concorrenti vicini si devono scambiare effusioni quando sentono la canzone “All U need is love”. Telecamera fissa su Ignazio e Cecilia in sauna con lei che dice: “No devo uscire altrimenti scoppia un putiferio”. Parte la musica, non lo bacia, esce e poi ci ripensa: rientra e dà al ciclista tanti baci sulla guancia. Quando esce dal confessionale rivela: “Dobbiamo lavarli noi i piatti, io e Ignazio, proprio obbligatoriamente. Voi non potete lavarli, dobbiamo farlo noi. Lo ha deciso il Grande Fratello”. Tra moglie e marito, non mettere il GFvip!

Intanto striscioni e frasi di sostegno solcano il cielo azzurro di Cinecittà come nemmeno le tavole da surf, le onde dell’Oceano. Oggi è toccato a Ivana. Indovinate chi non l’ha presa bene? Cristiano Malgioglio. Carmen Russo, Corinne Clery e Raffaello Tonon hanno osservato che hanno fidanzati innamorati o amici fedeli molto ricchi perché possono spendere per questi messaggi volanti. Malgioglio a bassa voce ha rivelato: “Non sono i parenti, sono le agenzie per cui lavorano che mandano questi aerei”. Il paroliere spoetizzante.