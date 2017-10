Grande Fratello Vip, volano gli insulti fra Clery e Grandi. Jeremias si salva, in nomination Carmen Russo e Aida

Tensione e antipatie sono definitivamente esplose nella puntata del Grande Fratello Vip. Resta in casa Jeremias e vanno in nomination Carmen e Aida Yespica (arrabbiata per essere al televoto). Poi è il momento del triangolo Cecilia-Ignazio-Francesco Monte. Ma vince la serata il “basso” faccia a faccia tra Corinne Clery e Serena Grandi.

Ribaltone Jeremias Una settimana fa doveva uscire con l’80% dei voti, ieri sera ha vinto la sfida contro con il 51%. A voto aperto, Alfonso Signorini lo ha coccolato, elogiato, santificato. Gli ha chiesto quale fosse il suo segreto, ma niente, l’argentino non si è sbottonato. Sui social è montata l’indignazione: “Vi manca il neon per dire di votare Veronica”, “Questa insistente difesa di Jeremias è stucchevole”, “Jeremias miracolato dai call center di Belen, il fatto che abbia sofferto non giustifica la maleducazione”. Unica voce fuori dal coro: Simona Izzo che ha il coraggio di dissociarsi: “Non ha chiesto scusa a nessuno e poi la sofferenza non giustifica la violenza verbale altrimenti dovremmo giustificare ben altre persone. Ma cos’è questa beatificazione??! No, io non ci sto e non lo perdono”. Il fratello dello showgirl che, durante la settimana da lupo si era fatto agnello è ritornato subito lupo dicendo con tono sprezzante a Giulia De Lellis: “Non sono bastati tutti i tuoi fan (a mandarlo a casa, ndr)”. E per tutta la sera ha continuato a polemizzare con la De Lellis perché lui è “uno vero”. L’Angeloni, invece, serve solo a scatenare i concorrenti contro Cristiano Malgioglio e il privilegio di dormire a Tristopoli. Chi si infuria è Cecilia (ormai convinta di piacere al pubblico): “Ci sono delle regole e le devi rispettare”. L’azzera Raffaello Tonon: “Avete avuto un guizzo d’umanità e ora volete rimangiarvelo. No. Se si dice sì è sì, se si dice no è no”.

La sagra dei traditi

Dopo Luca Onestini e Soleil, il momento di gloria è per Cecilia sempre più vicina a Ignazio Moser. In studio c’è Francesco Monte che prova a dare una spiegazione agli atteggiamenti confidenziali della fidanzata. Cosa dice? Più o meno niente, problemi di routine quotidiana, ma di ciccia vera non c’è niente. Solo una frecciata a Moser: “Ignazio è il classico furbone, lui agisce con un po’ di malizia, si allontana perché lei lo richiami. Io usavo questa tattica quando avevo 15 anni. Lui non rispetta le coppie fidanzate”. I due “fedifraghi” della casa non sanno nulla.

Rissa Serena Grandi-Corinne Clery Cinque minuti di televisione buona per Blob. La Grandi è in casa e all’inizio parla dall’oblò. Amenità varie con la Clery che ricomincia a raccontare daccapo la storia fino a quando sbotta: “Da 22 anni parli male di me e Beppe. Sei una poveraccia, sei pazza”. Serena Grandi esce dalla stanza e le va vicino intimandole di tacere una volta per tutte sul passato: “Basta parlare di me, ti sei fatta rifare il seno come il mio da Beppe, pensa a fare la nonna qui”, la Clery viperissima: “Sei un baule vecchio. Non parlo più di questa sciacquetta. Se la prendo per i capelli mi rimane tutto in mano”. Delirio allo stato puro. L’ultima parola spetta a Serena Grandi tornata in studio: “Io la volevo gonfiare, ma è talmente gonfia! C’era silicone nell’aria”.

Marcella Bella Canta un successo di Cristiano Malgioglio, lui ovviamente si commuove e promuove il nuovo disco di lei. Non per niente è tv commerciale. Malgioglio rivela pure che Mina guarda il Grande Fratello Vip. Sarà vero? Sarà falso? Fa spettacolo. Capitano. Cristiano Malgioglio va nel club perché i concorrenti lo hanno nominato capitano. Si tiene l’immunità senza pensarci due volte.

I preferiti e le nomination Il pubblico ha deciso che sono nominabili Aida, Carmen Corinne, Lorenzo, Luca e Raffaello. Tutti gli altri salvi. Il meccanismo lascia perplessi tanto che gli utenti sui social parlano di “televoto manipolato”, “dove sono le percentuali del televoto flash”, “tutto finto”. Luca nomina Carmen, Aida sceglie Corinne che ricambia, Carmen manda al televoto Aida che incassa “a sorpresa” anche il voto di Lorenzo. Daniele sceglie Carmen, Giulia De Lellis Raffaello. Jeremias nomina Carmen e Raffaello manda al voto Aida. Ivana. Cecilia e Ignazio si sono coalizzati per mandar fuori Carmen. Il complotto degli over ha fatto la stessa fine dell’Operazione Valchiria.



Show Giulia De Lellis Dopo le “perle” mostrate dalla Gialappa’s Band, Alfonso Signorini dà scacco alla De Lellis: “Stai zitta, già sei una miracolata a stare lì dentro. Tu che mi dai dell’ignorante dovresti sciacquarti la bocca. Con le castronerie che dici è davvero meglio se taci, ci facciamo dieci zibaldoni”. Lei non ci sta: “Hai fatto un intervento stupido”. E Ilary: “Giulia abbassa i toni, Alfonso è una persona più grande e deve essere rispettato”. La madre della De Lellis urla qualcosa fuori microfono e Giulia la rassicura mandando su tutte le furie Signorini: “Sì, va be’ show De Lellis”. Andrea Damante con fare da dj rassicura la sua bella: “Non è successo niente Giulia, stai serena. Stiamo bene e te stai più tranquilla. Lo sai com’è qui, si accendono i toni ma poi passa”. I social non apprezzano la solidarietà di Signorini verso Jeremias e l'acredine verso la De Lellis. Insomma, chiusura in bellezza.