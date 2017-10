Il triangolo non lo avevo considerato. Al Grande Fratello Vip è di scena la gelosia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano sempre più vicini, un’amicizia che ha infastidito il fratello Jeremias paladino di Francesco Monte fidanzato della sorella.

Stop ai baci. Cecilia si era dimostrata molto affettuosa nei confronti di Ignazio dopo la nomination del fratello: “Se esci te, esco anche io e ci portiamo Nacho” ovvero il bel Moser. I sorrisi e le paroline dolci erano aumentate in questi giorni di convivenza forzata finché ieri sera, #Jeremias non ha detto loro di non esagerare, un’arte in cui lui non è certo maestro. Ha detto a entrambi di allontanarsi perché i loro atteggiamenti potrebbero infastidire Francesco Monte e scatenare la sua gelosia.

Cecilia e Ignazio, un po’ sorpresi, sono andati in paranoia e hanno trascorso la serata ai lati opposti della casa. Hanno cominciato a rimuginare sulle loro effusioni sentendosi in colpa finché Moser non è addirittura scoppiato a piangere. Immediati gli interventi salvifici di Giulia De Lellis, Ivana e Daniele Bossari. Il nuovo triangolo sarà genuino o è una delle tante macchinazioni a cui alludeva Luca Onestini?

Soleil e la fama. La bionda ex di Luca Onestini non demorde: è in cerca di visibilità facendo finta di non esserlo. Su Instagram ha voluto ribadire perché ha lasciato Luca: “Mi diverto a vedere i teatrini creati dagli altri che parlano senza sapere. Non ho intenzione di chiedere scusa a nessuno. Ho già spiegato come stanno le cose. Ho lasciato Luca per il rapporto di questi 4 mesi e per il mancato rispetto che mi ha dimostrato. Mi spiace non continuare a sfamarvi di gossip ma non è di mio interesse”. Nel lungo post blatera anche di qualcosa relativa al “Dire di no a produttori porci pronti ad approfittarsi della situazione”. Ormai, anche un argomento serio e delicato come quello degli abusi è diventato una moda per far parlare di sé.

Percentuali bulgare Jeremias che in nottata ha messo in luce, di nuovo, le sue parti intime, farebbe bene a fare le valigie più che a travestirsi da agnello. Il televoto è impietoso: l’80% dei votanti lo vuole a casa contro il 20% della pur antipatica Angeloni. D’altra parte, la sua eliminazione non era quotata nemmeno dai bookmaker più arditi.