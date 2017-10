Grande Fratello Vip, Jeremias contro tutti dopo la nomination

Il #GFVip non fa per #Jeremias Rodriguez. A dirlo lo stesso interessato che ieri sera è tornato a parlare della sua nomination con la sorella #Cecilia e #Veronica Angeloni accusando di ipocrisia e falsità quasi tutti i concorrenti. E poi le confessioni onanistiche di Luca e Ignazio e i casi bestemmia senza fine.

L’addolorata Cecilia. La piccola di casa Rodriguez non ha mandato giù la nomination del fratello e dell’amica pallavolista. Ieri sera, mentre lavava i piatti, Malgioglio l’ha stuzzicata: “Tuo fratello è cambiato, non parla più, mi dispiace, ha fatto un Grande Fratello stupendo e fantastico (stessi aggettivi che usa per tutti, ndr), non mi ha dato nemmeno un bacino”. Cecilia non se l’è fatto ripetere due volte: “Qui dentro una c***ina diventa enorme. E’ cambiato, non parla più perché è preoccupato dal giudizio degli altri. Raffaello Tonon gli ha detto che per come l’ha visto da fuori aveva paura di litigare con lui, non gli piaceva il suo atteggiamento, invece quando è entrato ha visto che era diverso. Alla fine è l’unico qui dentro che dice veramente quello che pensa ed è l’unico e il solo che poi viene e ti chiede scusa”. Poi piazza l’affondo: ”Gli altri ti fanno il sorrisino, ti dicono che è tutto a posto e invece ti fregano”. Il problematico #Jeremias sempre più incupito sentenzia: “Vorrei incazzarmi per quello che vedo, ma non posso. Non riesco a essere PURO. L’unica bugia che ho detto qui dentro è al #GrandeFratelloVip, ho detto che avevo finito il profumo per averne uno nuovo. L’unica bugia. Ormai non mi importa più. Sai il bello? Sono entrato che non mi fregava un c*** di niente e uscirò che non me ne frega un c***. Voglio stare con la mia gente, voglio stare con quelli veri e trasparenti. Non riesco a fregarmene delle cose che mi danno fastidio. Siamo di nuovo in 13 e sono tanti quelli che non voglio vedere più qui dentro”. Al suo fianco, Veronica ammette: “Io non voglio uscire, ho paura. Mi dispiacerebbe andar via” e Cecilia: “Perché lasci il gioco o per quello che ti diranno?! Per me è un incubo, ho ansia, tutti e due insieme al televoto e io che faccio qui da sola? Non ci posso pensare”.

Luca e Ignazio a luci rosse. In sauna i belli del #GFvip hanno confessato come fanno a sopravvivere all’astinenza forzata. Luca Onestini ha chiesto a Ignazio: “Io faccio tutti i giorni, una volta sono stato beccato dalle telecamere. Tu le fai?” e Ignazio Moser: “Io non ci riesco qui dentro, non l’ho ancora fatto. Adesso capisco il senso dei tuoi riposini pomeridiani tutto coperto! Hai capito Luca… con i cuscini tattici” e l’ex tronista: “Non le fai? Ma è impossibile allora hai qualche disfunzione. No, non a letto, sono sfacciato, tutto a viso scoperto”.

Gianluca Impastato tra ripicca e denuncia. Il comico di Colorado non ci sta e rivela che il #GFVip applica le regole a suo piacimento. Il famoso “pongoregolamento”, sai che scoperta! In un’intervista esclusiva a Velvet Mag ha dichiarato: “La mia non è stata un’ingiuria volontaria. Credo sia stata compiuta un’ingiustizia perché quello che ho detto è avvenuto in una situazione conviviale, non ero in un impeto di rabbia per cui ho bestemmiato, come magari è probabilmente accaduto a Luca Onestini dopo l’ultima puntata (il GF ha però comunicato ufficialmente che non si è trattato di bestemmia). Io sono sereno, avrei solo preferito non fosse avvenuto questo processo alle streghe. Ci sono stati altri episodi nella casa che sono stati sottovalutati. Daniele Bossari ad esempio ha detto: “Ma*** bona”, ma nessuno ci ha fatto caso. Anche Malgioglio nella Casa sta facendo tutto un suo gioco, diverso da quello degli altri concorrenti. È privilegiato e protetto, soprattutto nella settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato. Chi mi manca? Ignazio che è un fratello minore, la dea Aida Yespica e Lorenzo Flaherty che spesso ha fatto da parafulmine quando non sapevano chi nominare”.