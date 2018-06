Grande Fratello, dagli insulti alla pace: Alberto Mezzetti ritratta

Pace fatta tra Alberto Mezzetti, il "Tarzan" di Viterbo nonché vincitore del Grande Fratello 15, e Angelo Sanzio. La conferma è arrivata dal Ken umano in un'Instagram Story: “Molti di voi mi state chiedendo come mai adesso mi faccio le foto con Alberto dopo che gli ho detto che puzzava. Ci siamo chiariti, nella vita bisogna saper chiedere scusa e soprattutto essere sempre pronti al dialogo. Si può litigare anche in maniera forte ma poi bisogna sapersi riconciliare”.

Intanto Alberto, dopo aver parzialmente smentito alcune pesanti dichiarazioni nei confronti degli ex coinquilini, cerca di capitalizzare al massimo il momento d’oro rimanendo con i piedi per terra. Su Instagram ha ringraziato i fan per i messaggi affettuosi e poi ha pubblicato un post: “Questo passaggio non viverlo come eterno. Ogni giorno è un nuovo inizio… vivilo come se il domani non esistesse”.