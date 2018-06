Grande Fratello, il vincitore contro tutti. E volano gli stracci

Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 2018 si gode il trionfo e spara a zero sugli inquilini. Il vincitore del Gf più brutto della storia (e con gli ascolti più bassi in assoluto) ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale” in cui ha smesso i panni del “Gesù in terra” esprimendo un’opinione molto netta su tutti e tutto: “Baye Dame è stato indecoroso. Una scena del genere non andrebbe mandata in onda in prima serata. Per me sarebbe stato più saggio censurarla. Aida è egocentrica in modo insopportabile. È una donna prepotente e indisponente. Non mi piace e Angelo con i suoi atteggiamenti provocatori ha infastidito tutto il gruppo”.

Il biondone innamorato della conduttrice dello storico reality Barbara d'Urso non minimizza neppure la fuga degli sponsor: “Una scelta lecita da parte delle aziende, che condivido”. E in merito ai debiti di cui ha parlato all’interno della Casa rivela: “Cosa farò del montepremi di 100.000 euro? Ho fatto da garante in alcuni affari andati male nel 2013 e ho partecipato al reality proprio per accelerare il risanamento dei debiti. Resto sotto contratto con Endemol fino al 31 dicembre. Mi auguro di poter guadagnare qualche euro con le serate in discoteca”. Angelo Sanzio, il "Ken italiano", ha risposto senza mezzi termini alle critiche del “Tarzan” di Viterbo: “Io con i miei atteggiamenti ironici avrò anche infastidito la Casa, ma tu c’hai infastidito con quella puzza d’ascelle che ti ritrovi. A’ tarzanello, ma che vuoi?”.