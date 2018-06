Grande Fratello, tutti perdonano Favoloso. Tranne Nina Moric

C’è vita dopo il Grande Fratello 15 e soprattutto c’è verità. Lo squalificato Luigi Favoloso ha fatto pace con Stefania Pezzopane, la deputata del Pd fidanzata con il coinquilino Simone Coccia Colaiuta e ripetutamente denigrata all’interno della casa di Cinecittà.



Il bullo del reality, ex compagno di Nina Moric, espulso dal reality, ha pubblicato sul profilo Instagram una foto con la Pezzopane, Simone e Lucia Bramieri. Sotto poche ma significative righe: “E allora abbiamo chiarito proprio tutto”. Favoloso aveva definito la deputata del Pd una nana paragonandola a un pouf del salotto. Dal canto suo la Pezzopane ne aveva tratto spunto per il suo primo monologo sulla bellezza della diversità e sulla storia d’amore che la lega all’arrivista Simone. Tuttavia è bastato il party di fine Grande Fratello per dimenticare le offese sessiste come dimostra la foto.