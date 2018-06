A “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha trattato la finale flop del Gf15 vinto da Alberto Mezzetti davanti a Alessie Prete e Matteo Gentili che ci è rimasto male.

Vladimir Luxuria si è fatta portavoce del pensiero della maggior parte dei telespettatori: “Qualcuno doveva pur vincere e in mezzo a quel gruppo Alberto era uno dei migliori. Il suo sguardo perso nel vuoto rimarrà nella storia del reality”, ma l’ex parlamentare è stata ancora più dura con la deputata Stefania Pezzopane e il fidanzato Simone Coccia: “E’ una donna intelligente, ma tanto mi era piaciuto il primo intervento quanto non ho apprezzato quello di ieri sera. Ho trovato il suo secondo ingresso ridondante e ripetitivo. Simone ha brillato di luce riflessa fino a quando non ha saputo che era finalista. Poi ha gettato la maschera e si è dimostrato egoista e poco collaborativo. Si è rivelato per quello che è”.