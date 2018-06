Barbara d'Urso già pensa al Gf16. Aida Nizar idolo social: abbandona la chat

Barbara d'Urso esulta per il Grande Fratello15 nonostante le polemiche e le accuse di aver raccolto nella casa di Cinecittà un manipolo di personaggi diseducativi e non dei probi viri. Ma la conduttrice ha tenuto duro e condotto in porto la nave.

Così Mediaset, incurante della bandiera bianca alzata dagli sponsor e del crollo degli ascolti, ha deciso di affidarle anche il Gf16. Il reality è un format che le si addice e merita una seconda possibilità. Anzi può raccogliere una sfida ancora più importante: dimostrare che è capace di coniugare grandi ascolti e tv di qualità.

Intanto il Gf15 ha lasciato un'unica sola eredità: Aida Nizar. La spagnola non ha partecipato alla festa per il vincitore Alberto che a sua volta non la salutò quando venne eliminata. Ma oggi la Nizar ne ha fatta un'altra che l'ha resa idolo agli occhi dei social, ha abbandonato il gruppo WhatsApp del Grande Fratello come ha rivelato l'ex inquilino Angelo Sanzio in una storia su Instagram.