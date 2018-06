Niente boom per la finale del Grande Fratello. Ieri sera, il reality show riesumato da Barbara d'Urso ha raccolto 3.797.000 telespettatori e il 23,6% di share, mentre su RaiUno l’amichevole Italia-Olanda ha interessato 6.020.000 spettatori per il 24,2% di share. L’ultima puntata con la vittoria telefonata di “Tarzan” Alberto Mezzetti (i bookmaker lo davano per strafavorito) è stata infarcita fino all’inverosimile di sorprese e gag ma è rimasta piatta e noiosa perché ormai nessuno crede più ai “miracoli” dei reality dove persone che non si parlano da anni, improvvisamente si riscoprono e si amano.



Rispetto alla semifinale, il reality show di Canale 5 è risalito di oltre 300.000 telespettatori ma non ha più raggiunto i 4.500.000 delle puntate in cui c’era Aida Nizar. Inoltre i numeri della finale del Gf15 sono nettamente al di sotto di quelli fatti registrare dalle finali del Gf14 (4.308.000 italiani con 22% di share), del Gf13 (4.708.000 per il 24%) e del Gf12 (3.926.000 per il 20%). Per non parlare delle edizioni ancora precedenti (anche se la d'Urso ha festeggiato su Instagram per il risultato di ieri).

Barbara d’Urso ha plasmato il programma a suo uso e consumo, è stata praticamente impeccabile nei look (bellissima ieri sera) e si è confermata “belva” da telecamera. Nessuno può affermare che non sappia fare il suo lavoro ma è il modo e la maniera che non piace. Perché dalle persone intelligenti ci si aspetta sempre qualcosa di più, qualcosa di diverso. E a lungo andare il bel gioco conta.