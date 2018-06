Si scalda l'atmosfera al Grande Fratello 15 a poche ore dalla finale. Alberto Mezzetti e Veronica Satti, che negli ultimi giorni si erano molto avvicinati, si sono baciati durante la notte.

Dopo giorni di coccole, carezze e parole dolci è scattato alla fine il bacio nel letto di Alberto, come lo stesso concorrente ha confermato in confessionale: "C’è stato un ravvicinamento inconsueto tra me e Veronica. C’è stato un bacio innocente perché comunque ci vogliamo bene, veramente bene".