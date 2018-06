Resa dei conti al Grande Fratello. Lucia dà il colpo di grazia a Simone Coccia

Lucia Orlando manda in pezzi Simone Coccia Colaiuta, il pluricondannato fidanzato della deputata Stefania Pezzopane. I finalisti del Gf15, che si concluderà domani in diretta su Canale 5, erano riuniti intorno al tavolo in giardino e dovevano rivolgersi con sincerità l'uno all'altro.

L'astutissimo stratega Simone si è rivolto a Lucia e si è giocato la carta delle lacrime: "avrei voluto conoscerti meglio, mi dispiace credo che tu sia una bella persona". Ma la scafata romana non solo non si è fatta ingannare, ma ha messo da parte un'ormai inutile diplomazia e lo ha distrutto: "Non credo minimamente alle tue lacrime e ai tuoi gesti. Mi dà fastidio perfino guardarti. Tutto quello che fai ha un secondo fine, non sei mai stato sincero con nessuna delle persone sedute a questo tavolo. Se mi sbaglio lo dirà il tempo, ma sinceramente una volta uscita da qua non me ne può fregar di meno....sarò st***a ma era giusto dirtelo. Non mi piaci a pelle e non voglio nemmeno provare a conoscerti. Non puoi dire che qui c'è la finale che volevi dopo averci nominato. Io ho pensato che se vinco sono contenta, ma lo sono anche se vincono gli altri specie Veronica. Te invece non sei contento se non sei il vincitore. Sono stata l'unica a non dire cose positive ma è così".

#gf15 Lucia asfalta Simone dopo che Simone gli fa un discorso finto con tante di lacrime finte che poi non è ha creato unrapporto

ma se per 50 gironi non ha fatto altro che insultarla pic.twitter.com/TscOfv8BKq — Sandra.DJ*JD (@confuangi) 2 giugno 2018

Simone Coccia ha bevuto l'amaro calice e forse ha realizzato che, salvo strampalati televoti, domani sera Barbara d'Urso non lo proclamerà trionfatore del Gf15 (come prevede il format, non perché qualcuno lo abbia meritato davvero).