Imita Anita Ekberg ma i vigili le rifilano una bella multa (che lei non vuole pagare). Aida Nizar, spagnola protagonista nella casa del Grande Fratello 15, ha diffuso su Facebook un video in cui fa il bagno nella Fontana di Trevi.

Il tuffo in stile Dolce Vita nelle intenzioni della showgirl iberica - che parla di sé in terza persona... - è una sorta di performance di autoaiuto: "Aida lotta per il sogno che merita, sono nella Fontana di Trevi e adoro la mia vita. Mi fa impazzire questo momento". Ad assistere al bagno, oltre ai tanti turisti in giro per Roma, anche alcuni vigili che le avrebbero comminato una multa da 450 euro.

Secondo le ricostruzioni dei siti di gossip, la Nizar non avrebbe gradito. "Ma sai chi sono io? Lavoro in tv", avrebbe risposto al vigile che le presentava il conto rifiutandosi di firmare il verbale della contravvenzione.