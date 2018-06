Insulti a Floriana Secondi, "assolto" Matteo Gentili

Ultime polemiche sul Gf15 prima che lunedì 4 giugno si spengano i riflettori della casa di Cinecittà. L'ex vincitrice del reality, Floriana Secondi, aveva rivelato, su segnalazione dei suoi follower, che Matteo Gentili aveva usato toni dispregiativi nei suoi confronti e in quelli di Elena Morali al momento del loro ingresso nella casa del Grande Fratello per stigmatizzare i comportamenti di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata Pezzopane abituato a mandare video e foto hard a chiunque. Ieri mattina, Federica Panicucci aveva raccolto l'indicazione e promesso che avrebbe chiesto la clip al Grande Fratello così da far chiarezza. Oggi ha aperto la pagina dedicata al reality show, condotto da Barbara d’Urso, rivelando: “Floriana, abbiamo cercato il materiale ma non abbiamo trovato niente, il Gf ha verificato quel pezzo e non è stato trovato niente nei tuoi confronti. Non c’è, Matteo non ha usato quei termini verso te o Elena”. Queste le dichiarazioni della Panicucci che però non mostra l’RVM di quella sera. La Secondi si scusa: “Sono state diverse segnalazioni sui miei profili, ma chiedo perdono, avranno sentito male”.

L’altro argomento a "Mattino Cinque" è stato la battutaccia di Danilo Aquino a Lucia Bramieri. La 57enne concorrente del Gf15 è intransigente come non lo è mai stata: “Certi toni non si devono mai usare con le donne”, ma il giovane romano la stende: “Più di chiedere perdono non so cosa fare, basta però. E’ stata una battuta infelice ma ricordiamoci tutto non solo quello che fa comodo, la signora Bramieri non si è offesa quando alle 2 di notte Simone le scriveva ‘dove ti piace mordere’ e dai su”.

In collegamento da Roma c’è anche Filippo Contri che ammette: “Innamorato di Lucia (Orlando, nda)? Un parolone, fuori dal programma la vita è diversa, non so se rivedrò nei suoi occhi la stessa luce che le ho visto in casa. Il tatuaggio? Sì è il suo nome e anche quello di mia madre”.