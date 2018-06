Aida Nizar, l’ex concorrente del Grande Fratello 15, ha lasciato il segno in Italia come la sua penna Montblanc e i suoi outfit sempre elegantissimi, dall’abito agli accessori fino al trucco e parrucco. I social la amano, meno chi la frequenta assiduamente negli studi televisivi. Il ciclone spagnolo di origine giordana parla di sé in terza persona e il suo modo di fare spacca. Con lei non esistono mezze misure: o si ama o si odia. Travolgente, spumeggiante, ingombrante e incontenibile ma non scade mai in beceri eccessi e non rientra nella schiera di personaggi che fanno notizia solo perché negativi.

La differenza tra la Nizar e i concorrenti del Gf è che lei sa fare televisione, è una professionista del trash sano (motivo per cui, secondo Dagospia, avrebbe incassato 60.000 euro per la partecipazione al Gf15), sa come intrattenere il pubblico e come creare l’evento o accendere la bagarre. Un esempio? Al primo faccia a faccia con la “nemica” Lucia Bramieri a “Pomeriggio Cinque” ci si aspettava il solito pollaio di urla e insulti, invece la Nizar ha spiazzato tutti entrando con un meraviglioso abito rosso e baciando sulla bocca la Bramieri già pronta a berciare. Alla “Telegattara” non è rimasto che arringare il pubblico copiando la spagnola.

Non sono mancate le critiche nei commenti sotto il suo profilo Instagram, ma l’iberica le ha spente così: “AIDA PREFERISCE GUADAGNARE CENTO MILIONI DI CUORI ITALIANI E DI QUESTO AFFASCINANTE PUBBLICO VERO PIUTTOSTO CENTOMILA EURO IN DENARO E MAGARI GUADAGNATI CON LA FALSITÀ, CATTIVERIA E SCORRETTEZZA. L’ITALIA MI ADORA PERCHÉ SONO UNA PERSONA VERA CHE SBATTE LA VERITÀ IN FACCIA E SA COME TRASMETTERE LA VOGLIA DI VIVERE... AIDA RIMANE QUI IN ITALIA. INVECE DOPO UNA SETTIMANA CHI RICORDERÀ IL TUO NOME? VINCERE NON È QUELLO CHE TU HAI DIMOSTRATO.. LA VERA VINCITA E’ SAPER ARRIVARE AL CUORE DI TANTISSIMI ITALIANI .. NON PUOI IMMAGINARE QUANTE PERSONE MI SOSTENGONO SUI SOCIAL E DI QUANTE PERSONE MI RINGRAZIANO PER AVERLE AIUTATE AD AMARE LORO STESSI ED IL LORO PROSSIMO. TUTTO QUESTO NON HA PREZZO!!!! E’ INCOMMENSURABILE LA GIOIA CHE PROVO”. Un ego che geograficamente comprende anche l’antica Atlantide, talmente sbandierato da suscitare ilarità. E’ solo un gioco, la Nizar non ci crede (non può crederci) veramente fino in fondo, è un modo per darsi e dare la carica. E in questo non c’è nulla di male o di sbagliato. A riprova, stamattina ha pubblicato un altro video intitolato "La mia perla di saggezza di oggi" deliziosamente delirante: “Pensare ai problemi fa venire mal di testa!”.