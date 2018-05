Angelo Sanzio, ex concorrente del Grande Fratello 15, rivela un retroscena sulle aggressioni ad Aida Nizar. Ospite di Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, il Ken italiano ammette: “Se non ci fossimo fatti prendere dall’euforia, dalla mania di voler apparire tante cose non sarebbero successe. Anche quello che è successo con Aida si poteva evitare ma c’era la voglia di finire nelle clip e nelle gif”. Il giovane romano era uno dei personaggi meno negativi di quest’edizione del Grande Fratello ed è uscito a sorpresa 10 giorni fa contro Filippo Contri e Simone Coccia Colaiuta.