Bobby Solo ha deciso di incontrare Veronica Satti, la figlia abbandonata davanti a un portone 15 anni fa. La svolta è arrivata all’interno del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso.



La conduttrice napoletana chiama la Satti nella stanza segreta: “Sappiamo bene perché sei entrata al GF, volevi che tuo padre ti guardasse e capisse chi sei”. Poi le mostra un lungo SMS inviatole da Bobby Solo: “Devo dirti che tuo padre MI HA MANDATO A ME sul cellulare un SMS che ti leggo Carissima Barbara, ribadisco che da parte mia c’è tutta la voglia di riabbracciare mia figlia e lasciarci alle spalle le vicende di questi anni. Tuttavia non voglio che la nostra riconciliazione diventi un caso mediatico. La riabbraccerò lontano dai riflettori quando uscirà dal Grande Fratello e mi auguro come vincitrice. È più felice la d’Urso della gieffina: “Ce l’abbiamo fatta!” e la Satti “eh sì, lo sapevo, lo sapevo”.

Ma c’è dell’altro: “Tu non lo sai ma quando avevi 3 anni tuo padre ha scritto una canzone per te, poi per quello che è successo, l’ha chiusa in un cassetto. L’ha tirata fuori adesso e s’intitola: “Torno da te”. La riconciliazione è privata, ma la canzone è rigorosamente pubblica. Barbara da Cologno Monzese e Cinecittà esulta: “Conosco Bobby da tanti anni, è un grande uomo, un grande artista, un grande marito. Lo sapevo che guardandoti al Gf avrebbe ceduto” e la Satti commenta: “Voglio dire a mio padre che canteremo insieme questo brano”. Per Malgioglio questi sono i “miracoli del Grande Fratello”.