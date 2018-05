Grande Fratello, l'ex pornostar Milly D'Abbraccio bussa alla porta rossa

Al GF irrompe Milly D'Abbraccio. Il sogno potrebbe diventare realtà per Filippo Contri e Danilo Aquino, due concorrenti del Gf15 condotto da Barbara d'Urso. Domani ci sarà la semifinale su Canale 5 e i due gieffini potrebbero incontrare la donna protagonista delle loro confessioni a luci rosse. L'ex attrice porno, oggi produttrice, è venuta a conoscenza delle affermazioni bollenti e ha espresso un desiderio: "Felice di essere stata nei sogni erotici di Filippo, mi piacerebbe conoscere di persona i ragazzi del GF chissà se ci sarà proprio l'occasione in questi giorni! Ragazzi aspettatemi che forse vi farò una sorpresa nella casa". Il Grande Fratello l'accontenterà? Certo vedere la facce dei due gieffini davanti alla D'Abbraccio in carne, ossa e curve non ha prezzo. La d'Urso si lascerà sfuggire il momento di goliardico trash? Da icona sexy del cinema erotico a cantante e produttrice, Milly D'Abbraccio di recente ha omaggiato Mina con una versione dance di “Parole Parole” arrangiata con la collaborazione del figlio Brandon.