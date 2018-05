Patrizia Bonetti "molesta" Fabiana Britto: le tocca il seno e scoppia la lite

L'ex concorrente del Grande Fratello 15 Patrizia Bonetti stupisce a "Domenica Live" palpeggiando il seno della playmate brasiliana Fabiana Britto che nella Casa di Cinecittà ha trascorso qualche ora come ospite speciale dell'edizione 2018. Che l’ex gieffina del reality condotto da Barbara d'Urso sia ruspante non è un mistero. Ma dietro le quinte del programma domenicale di Canale 5 ha commesso un gesto che ha scioccato la bombastica Fabiana. In attesa di entrare in studio si è avventata sul seno della Britto e lo ha palpato per capire se fosse vero o figlio di padre chirurgo. La playmate non l’ha presa bene e l’ha allontanata con decisione. La Bonetti ha provato un secondo assalto e si è messa a ridere: "Ero curiosa, volevo verificare" ha spiegato.