Le confessioni sul sesso di Danilo e Filippo fanno tremare il Grande Fratello

Galeotto fu il Grande Fratello. Ieri, intorno alle 2 di notte, la produzione ha spento le luci e gli inquilini della casa del GF15, il reality show condotto da Barbara d'Urso, si sono lasciati andare a racconti a luci rosse rivelando particolari molto intimi della loro vita privata pensando di non essere più in diretta. Danilo Aquino ha fatto una confessione choc: “Se lo sa mi padre mi ammazza”. E Filippo Contri non è stato da meno.

In quest’edizione del Grande Fratello sono successe più cose a luci spente che accese. Così, ieri notte, la produzione ha fatto la “spirulina” mandando in onda l’audio degli inquilini che credevano di non essere più in diretta. Danilo Aquino ha rivelato che il suo film porno preferito è italiano (“mi ci sono ammazzato di p***e”) e poi si è lasciato andare completamente: “Ho sc***o con un’amica di mia madre, della sua stessa età, e lei ci ha sgamato a letto insieme.. non potete capì…". Tutto in diretta nazionale. E pensare che il tecnico romano si era raccomandato: “Questa cosa resta tra noi vero, non è che ci riprendono? No, hanno spento le luci nelle camere, quindi è staccato. Mica registreranno questa cosa per mandarla in onda martedì? Altrimenti ci avrebbero richiamato... Questa cosa non la sa nessuno, se la sa mio padre mi ammazza. Deve restare un segreto, fuori dalla casa vi dirò altri particolari”.

Racconti a luci rosse anche per il caliente Filippo (qualche giorno fa era visibilmente contrariato dal fatto che Lucia Orlando non si volesse spingere oltre): “Con mio cugino facevo delle capanne con i cuscini, dopo le 24 quando c’erano i programmi erotici ci facevamo i "rasponi". I maschi se li fanno anche a vicenda non ci sono problemi. Io me le facevo su Milly d’Abbraccio. Io non mi toccavo sulle donne perfette americane, ma sulle italiane, anche le mostre, mi bastava fossero italiane. Qualche volta non andavo a scuola per farmele. Una volta mi beccò la domestica, ero in salone e mi ero messo a vedere quei canali, mi ha visto e si è messa a ridere. La mia prima volta c’era il fratello di un ragazzetto di mia sorella, gli chiesi come si faceva e lui mi insegnò".