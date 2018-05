Filippo Contri "salvo" dopo le rivelazioni choc sul cane, animalisti sul piede di guerra

La morbida reprimenda di Barbara d’Urso nei confronti di Filippo Contri ha scatenato l’ira degli animalisti e le perplessità degli utenti social: "Perché il gieffino è così tutelato?".

Qualche settimana fa, il concorrente del Grande Fratello 15 ha dichiarato: “Che mi sentano gli animalisti, non mi importa niente. Orecchie e coda dei cani si devono tagliare e io educo il mio dobermann alla vecchia maniera, un calcio appena sbaglia, tanto non lo sente”. La mutilazione di coda e orecchie è illegale in Italia. L'AIDAA, associazione italiana difesa animali e ambiente, lo ha denunciato per maltrattamenti sui cani (si legge nel comunicato "il concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Filippo Contri è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali, in quanto ha dichiarato in trasmissione di aver picchiato il suo cane di razza dobermann e di aver tagliato le orecchie, violando l’articolo 544 del codice penale") e l'Enpa Onlus ha chiesto la squalifica. Ma la d’Urso gli ha dato solo un buffetto arrivando addirittura a consigliargli di tacere. Non concordano gli animalisti tra cui Rita Dalla Chiesa che ha twittato: “Il problema è che gli altri guardano a noi che amiamo e lottiamo per gli animali come fossimo degli esaltati. Alcuni usano i cani come status symbol, noi li rispettiamo e amiamo nella loro essenza”.

Ma Contri fa parte di quel quartetto che doveva essere espulso a inizio reality insieme a Baye Dame. La prima uscita infelice fu “Alessia è una ce**a, non ci starei mai”. La seconda fu una sospetta bestemmia; la terza su Aida: “quelle come te a Roma le bruciamo”; la quarta: “Asia Argento ha la faccia di una zo***la, peggio di un cane” (che gli è costata la seconda querela nda). La quinta i call center chiamati all’appello, insieme all’amico Favoloso, per evitare l’eliminazione; la sesta il pugno sbattuto con violenza sul tavolo contro Veronica Satti. Comportamenti sessisti e riprovevoli, pessimo esempio per chi guarda il Gf15. E il web si domanda: "Perché il Grande Fratello e la d’Urso lo proteggono? Sarà mica perché è il figlio di un autore Mediaset?".