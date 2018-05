Grande Fratello, record di nomination: in 5 al televoto. E la d'Urso risolve il giallo droga

La sesta puntata del Grande Fratello 15, condotto da Barbara d’Urso, è più noiosa delle precedenti ma si salva per un paio di situazioni che dovevano essere di gossip da copertina e invece si rivelano involontariamente comiche. C’è stata una doppia eliminazione: prima Lucia Bramieri e poi, con un meccanismo poco trasparente, quella di Angelo Sanzio accolto in studio e spedito direttamente nel salotto bianco “Dash” di Cologno monzese. Al televoto: Alberto Mezzetti, Danilo Aquino, Filippo Contri, Veronica Satti e Lucia Orlando. Ospite per una notte: la playmate Fabiana Britto.

“Ugly Betty”

Avvio apocalittico con Barbara d’Urso che indugia nell’ombra. Presto si capisce perché: ha un vestito multicolor con strascico e spacco al 22% di share senza i Rodriguez (inavvertitamente mostrerà la lingerie, nda). Esordisce con “Striscia la Notizia ha portato alla luce due episodi: uno riguarda Filippo, l’altro parla di presunta droga nella Casa. Ne parleremo con i protagonisti che sono qui in studio”. Si tratta di Patrizia e dello squalificato Luigi Favoloso. La prima oretta scivola via con “i panni sporchi” di Nina Moric e il toy boy bullo. La modella è molto, molto arrabbiata ufficialmente per il body shaming subito in settimana, ufficiosamente perché vuole dirci “capre, capre, capre, avevo solo sbagliato trucco”. Capelli corti biondi, make-up pastello e luci della d’Urso è completamente trasformata. Da brutto anatroccolo a cigno. La modella croata ruba la scena ai gieffini per parlare degli attacchi che ha subito sui social dopo il suo faccia a faccia con Favoloso da Casapound: “Questi carnefici sul web sono vittime di se stessi, non è un momento felice quello che vivo, ma dico io: gli episodi di bullismo nella casa sono stati giustamente puniti perché lo stesso non avviene sui social? Da una parte condannano i fatti successi dentro la casa del Gf e dall’altra vomitano odio sui social? Spesso sono madri che cantano la ninna nanna ai figli e poi si comportano così. Vomitano odio senza sapere. Non bevo e non prendo psicofarmaci, sto solo passando un periodo difficile. Si devono fare un esame di coscienza perché potrebbe succedere anche ai loro figli. Qualcuno è ricorso a un gesto estremo. Siete voi marci dentro, riflettete prima di scrivere”. La d’Urso: “I social sono importantissimi, io adoro il web, ma poi c’è una parte da condannare, quella degli haters e del cyberbullismo”. In poche parole, Nina è l’apriscatole di Barbarella per la sua personale battaglia ai social e al web che la sta punzecchiando per l’edizione più maleodorante di sempre del Gf. Chiusa la parentesi web, ecco quelle studiata a tavolino fin dall’inizio del reality: la storia, l’addio e il riavvicinamento tra la Moric e Favoloso. Visto che lo squalificato finora ha avuto poca visibilità, il Gf ha ritenuto giusto farlo balzare agli onori della prima serata con un RVM apologetico da novello Apuleio: “Ho pagato il prezzo di essere stato me stesso fino in fondo senza filtri e senza maschere”. Simona Izzo chiede alla Moric come va con Luigi e la modella: “Devo rispondere a te o a Barbara?! Cosa è successo con Luigi? Dopo 4 anni con una persona non è un amore consumato, ci sono momenti in cui non ci si capisce” e parte battibecco con l’ex fidanzatino. Luigi: “L’ho vista quando siamo usciti e stasera”, “Ma sii sincero, non fare il doppiogiochista. Ci siamo visti anche ieri e oggi” e quello: “Sono innamorato di Nina e voglio riconquistarla. Ci sono dei presupposti per ripartire però credo che i panni sporchi si lavino in famiglia” e la Moric lo calpesta come solo un purosangue sa fare: “Ma se l’hai fatto fino a ieri. Hai 30 anni, sii sincero e più maturo”. Entrambi si dimenticano i loro indecenti post sui social e le liti a favore di lucina rossa.

C’è anche la questione del bacio-non bacio tra (s)favoloso e Mariana. Veronica lo ha confermata a tutti gli inquilini, loro negano e Malgioglio chiosa: “Se potessero parlare quelle tende…”, mentre Nina tende una mano a Favoloso: “Non ho mai visto il Gf ma trovandosi in casa possono accadere tante cose, non voglio gettare benzina sul fuoco, c’è stato o non c’è stato quel bacio non importa”. Poi abbraccia i due pony Mariana e Patrizia e va via.

“Un salame per amico”

I filmati sulla settimana hanno come protagonista il vero vincitore del Gf15: Beretta salumi che si è dissociato ma è l’unico sponsor rimasto in casa. Come un salame, appunto. E per questo viene premiato con inquadrature piccanti. Nel mezzo si vedono Simone e Lucia che confabulano contro Danilo per fargli perdere punti in vista dell’eliminazione e si vede la famigerata battutaccia sulla Bramieri. Per la d’Urso è una “battuta poco carina e non elegante, ma non griderei allo scandalo. Simone te sei andato a raccontarla però…”, la Bramieri: “E’ una frase sconveniente che non si dovrebbe mai dire a una donna”. La Merisio con Telegatto a mano non ricorda di quando appoggiava Luigi Favoloso e rideva di gusto agli insulti verso Aida. Neppure ricorda del lessico terra terra usato per descrivere Mariana o Alessia.

“Il Telegatto-Aristogatto”

Lucia Bramieri viene chiamata nella stana delle scelte dove c’è il Telegatto di Gino Bramieri, si commuove seduta stante ma entra un amico di Angela Baldassini, l’ultima compagna dell’attore comico. Vorrebbe il premio, lei al massimo glielo tirerebbe in testa. Il Telegatto piange quando capisce che esce e torna sulla mensola di casa Lucia Merisio.

“Il rimprovero

Sorpresa per Danilo: un RVM con il suo cane Kira. E’ questo lo spunto per sgridare Filippo e le sue frasi sciagurate su come si educano i cani e sul fatto che orecchie e coda si devono tagliare. Il romano risponde duro alla d’Urso che, mani sui fianchi, aveva iniziato la lavata di capo: “Non c’è bisogno di dirmelo, non posso accettarlo” e la conduttrice: “Che cosa non puoi accettare?! E’ vietato dalla legge tagliare coda e orecchie ai cani e se non lo fosse lo trovo orrendo. Non replicare che è meglio. Stai zitto altrimenti mi inc**zo. Fidati di me, per noi la faccenda è chiusa. Fuori si vedrà”. Filippo schiuma rabbia come un pitbull in cattività ma tace. E nessuno lo ha preso a calci o gli ha tagliato quella lingua linguacciuta.

“Ciao Lucia”

Il primo a salvarsi è Simone che esulta. Poi c’è un’altra sorpresa per la 57enne Bramieri. La donna è in pena per i genitori anziani così Barbara fa un video collegamento e la mamma rivela candidamente: “Ti vedo più adesso che quando sei a Milano, quindi resta lì”. Ecco talmente in ansia che per vedere la piccina di casa deve andare da Milano a Roma e chiudersi in una casa di polistirolo e compensato con 14 sconosciuti. La nuora di Gino viene eliminata con il 44% dei voti, 32% per Simone e 24 per Danilo.

“Scoppiati”

Gli autori devono pensare che le lacrime in tv siano una calamita per gli ascolti e invece hanno stufato. Perché son posticce, perché sono vere come un’ologramma, perché piangono anche per un’unghia con lo smalto cotto sbezzicato. Saltiamo la parte in cui Simona Izzo vede nella rottura tra Filippo e Lucia non una liberazione per la romana, ma una “richiesta di aiuto” perché è una comica, meglio parlare della love story tra Mattelo Gentili e Alessia Prete. Qui c’è da ridere a crepapelle. Barbarella ha un’altra storia costruita con squadra e righello e piaccia o non piaccia la porta avanti, è quella del quadrilatero di moda Paola-Francesco-Matteo- Alessia. Mostra i titoli di due interviste di Monte e Di Benedetto dove sembrano prendersela con l’ex calciatore. Il gieffino però non vuole approfondire e strappa la busta con i pregiati testi: “Non vedo perché loro devono parlare di me. Alessia è fantastica e mi basta” e la sbaciucchia. Intanto però Francesco Monte, uno e trino visto che è in tutti i programmi Mediaset senza metterci piedino, pubblica un’Instagram stories: “ahahah ma scherziamo?!”. La d’Urso fa loro uno scherzetto: “Vorrei essere già a Pomeriggio Cinque per parlarne (eh, lo sappiamo che fa di tutta un’erba un fascio)”. I due piccioncini credono di incontrare Paola Di Benedetto e invece si trovano davanti la mamma della giovane. Alessia contrae il viso in una smorfia gommosa da gif immediata ed emette un suono a metà tra il guaito di un cane e l’antifurto di un motorino. Involontariamente, terribilmente divertente. La signora Prete rimette gli ossicini in fila indiana: “Non siamo abituati a tutte queste smancerie, datti una calmata. Mi raccomando comportatevi bene, ci siamo noi che guardiamo altro che Gf. Andate con calma ragazzi. Matteo è mio marito che devi rabbonire. Speriamo che finisce presto, presto questo reality”. Insomma, orgogliosa e felice esattamente come Veronica Cozzani con Cecilia Rodriguez, Nacho e l’armadio. Gli opinionisti sono stati ridotti a figuranti, ma Malgioglio sbuffa: “Cosa ne penso di questa coppia? Boh, voglio vedere cosa succederà dopo, se funzionerà”.

“Che pezzo(pane) di finalista!”

Si parte dalla catena di salvataggio tra uomini, si prosegue con Angelo, Filippo e Simone al televoto per stabilire il secondo eliminato e il primo finalista. Finisce come nessuno puro di cuore avrebbe immaginato e come tutti occhiuti e strateghi avrebbero capito: Simone Coccia, il fidanzato della deputata Pezzopane, va riabilitato e dunque è il primo finalista, mentre Filippo si salva e Angelo deve abbandonare il gioco. Ecco le percentuali: 38% Simone, 34% Filippo e 28% Angelo. Anche questo meccanismo è scopiazzato dal Gfvip, ma viene attuato peggio: il Ken italiano crede di essere salvo, rientra perfino in casa e poi viene ributtato fuori. Crudele. Strano inoltre l’esito visto che il web vuole fuori Coccia da un pezzo e che nel primo televoto era secondo su tre.

“Bramieri chi?”

Lucia Bramieri entra trionfante in studio, saluta senza essere ricambiata e lancia un coro che intona da sola. Una figura barbina. Nel frattempo Barbara danza e per sbaglio mostra di non aver la farfallina. Aida gira la sedia: “preferisco parlare con il pubblico che con questa donna”, Malgioglio si indisepttisce: “Gli opinionisti siamo noi” e Lucia perde un’occasione per star zitta: “Sedatela. Questa è l’educazione di una donna di 42 anni. Una donna che parla male delle donne”. La d’Urso prova a calmare Aida: “Il vestito mi impedisce di venire lì” e quella: “Io non ho le mutande”. La puntata sarebbe stata noiosa ma è stata salvata dall’ironia involontaria di certe situazioni, compresa quella di Lucia che racconta un Grande Fratello che ha visto solo lei: “Mi sentivo di spendere parole gentili per tutti. Non sono mai stata volgare e aggressiva con nessuno”. Mah. Mente perfino sulle cattiverie dette a Mariana e Aida che si allontana con la sedia: “A onor del vero tu sei una gelosa”. La Izzo, che ha seguito la diretta, concorda: “Si percepiva che entravi in competizione con le ragazze. E’ vero che criticavi tanto Mariana”. Lo squalificato Baye Dame: “Lucia è stata un punto di riferimento fondamentale”. Ecco, ci siamo levati ogni dubbio: noi abbiamo visto bene, loro avevano gli occhi foderati di Beretta salumi.

“Amor omnia vincit”

Dall’inizio della puntata, “La Spietata” ripete che entrerà Valentina la fidanzata di Veronica Satti. Peccato che si palesi solo alle 00.30 quando i benpensanti sono andati a dormire da un pezzo con il rosario in mano. La d’Urso fa un altro dei suoi superbi scherzetti e poi dispensa saggezza nemmeno fosse Socrate: “Sapete da quanti anni lotto per l’amore universale, siete un esempio meraviglioso. Sono felice perché se anche solo una figlia guardandovi trova il coraggio di dire ‘mamma sono lesbica’, ho vinto la mia battaglia”. Subito il Ministero delle Pari Opporunità altro che curriculum di Conte. Per Malgioglio è un momento televisivo bellissimo: “Un amore così puro è meraviglioso. Io ne so qualcosa perché sono omosessuale. L’amore non deve avere barriere. Pensa che regalo straordinario se arrivasse Bobby Solo. Caro Bobby, pensa che bello se l’abbracciassi”. Il cantante ha subito prenotato un’intervista a “Spy” o “Chi”. Simona Izzo nota: “E’ la prima volta che si sono viste due donne che si amano, grazie a te Barbara”.

“Divieto di COCA in trasmissione”

Striscia ha portato alla luce un audio di Patrizia “mentre pippava…” e la d’Urso affronta l’argomento: “Io non svicolo e voglio dire che io, il Gf, l’azienda ed Endemol siamo assolutamente certi che non sia possibile che ci sia droga all’interno della casa. E’ impossibile che qualcuno l’abbia usata perché sono perquisiti, setacciati, controllati. Ringrazio però gli amici di Striscia e ora faremo chiarezza. La Bonetti ha una memoria di ferro: “Ricordo bene il 24 aprile. Ho detto ‘pippata’. Intendevo dire che Aida sembrava pippata perché era euforica, andava avanti e indietro dal bagno. E’ solo un modo di dire”, “Aida mai si è drogata” è la replica della spagnola. “Confermate che siete setacciati e perquisiti? Sì? Bene. Episodio chiuso” dice Barbie da Cologno. Tuttavia, non ce ne voglia i dubbi restano: quel virgulto di onestà che è Patrizia dice a bassa voce e in disparte “mentre pippava…” non “pippata o sembra pippata”. E se poi fosse stato solo un modo di dire perché prendere in disparte Danilo e abbassare la voce?

“Nomination”

Simone, che si sente il vincitore in pectore, nomina Lucia Orlando “perché non c’è rapporto”, Veronica e Danilo si nominano l’uno con l’altro, Alessia manda al televoto Danilo “perché continua sulla mia idea”, Filippo va su Alberto “perché resto coerente” e quello ricambia la nomination. Anche Lucia e Matteo scelgono Tarzan “perché ho legato meno”.

“Playgirl”

Fabiana Britto, la brasiliana con una terza naturale e un fondoschiena da quarta, entra facendo uno scherzetto così divertente all’1.15 che preferiremmo sgrassare il barbecue sotto la pioggia. Per celebrare il suo ingresso, trascorrerà qualche ora nella suite con Danilo e Alberto. Noi invece ci buttiamo nel nostro lettuccio da monolocale.