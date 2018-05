Lucia non molla il "Telegatto" di Gino Bramieri. E scoppia la lite al Grande Fratello

Lucia Merisio in Bramieri, concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso, ha ingaggiato un corpo a corpo con un amico di Angela, la compagna di Gino Bramieri, per difendere il "Telegatto".

La “telegattara” Lucia non si separa mai dal premio alla carriera di Gino Bramieri, padre del marito defunto. Lo ha strappato dalla grinfie di Angela, la compagna del grande Bramieri, e lo esibisce come un vessillo, come se Harry avesse rubacchiato la Scozia a William. Per entrare al Gf15, la Merisio in Bramieri avrebbe passato le chat hot con Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Pezzopane e non si aspettava certo che la sua sorpresa fosse un CATfight per il suo amato pezzo di ottone. Barbara d’Urso la chiama nella stanza delle sorprese dove trova il pezzo di latta, pardon di Telegatto che se avesse vita propria scapperebbe a zampette levate. La donna si emoziona pensando a chissà che e invece spunta un amico d’infanzia di Angela Baldassini, la compagna storica di Gino Bramieri.

“Buonasera signora Lucia Merisio. Non mi conosce, sono grande amico di Angela Baldassini. Vogliamo parlare del Telegatto? Di chi è? Questo Telegatto è di Angela che è una signora con la S maiuscola a differenza sua. Si fa grande con un Telegatto che non è suo, è stato dato al figlio di Gino, non a lei. Lo ridia ad Angela. C’è anche una sentenza che la condanna. Infanga il nome di Gino. Vede questa foto? Erano Angela e Gino, non lei”, ma la Bramieri con quella voce appena, appena stridula lo liquida: “Il Telegatto era di Gino e di conseguenza del figlio, quando lui è venuto meno, è passato a me. Non la conosco e non voglio conoscerla. Non accetto le sue provocazioni, si riprenda la sua foto e vada da dove è venuto. Gino non l’ha mai sposata. Si allontani e non mi stia vicino. Non lo restituisco. E’ mio e non ci penso proprio a darlo ad Angela”. L’uomo ovviamente va via a mani vuote e c’è chi giura di aver visto una lacrima scendere dal Telegatto come succede alla Madonnina che piange. Esce con la Bramieri poco dopo.