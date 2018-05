Il Grande Fratello come il gioco delle coppie. E Monte stronca Matteo Gentili

Francesco Monte, ex partecipante dell'Isola dei Famosi, ha vissuto una breve storia con l'ex naufraga Paola Di Benedetto, a sua volta ex di Matteo Gentili, concorrente del Grande Fratello 15 e adesso fidanzato con l'inquilina nella Casa di Cinecittà Alessia Prete. Un quadrilatero che Barbara d’Urso ha costruito mattone su mattone.

Ieri sera durante la sesta puntata del reality show ha mostrato alla neo coppia i titoli di alcune interviste in cui Paola e Francesco avrebbero attaccato l’ex calciatore. Il buon Matteo però ha strappato la busta con il contenuto integrale delle dichiarazioni ("Le sembra normale che mandino in onda un audio in cui Matteo Gentili dice: "Mi hanno riferito che Francesco e Paola si sarebbero lasciati”, lasciando credere che noi due abbiamo giocato con i sentimenti del pubblico? Ma per favore!” ha dichiarato l’ex naufrago al settimanale "Chi", nda). “Parlano sempre di me, perché? Non mi interessano più” ha affermato Gentili.

La d’Urso ha giocato con i due prediletti facendo credere loro che Paola Di Benedetto fosse rientrata in casa per un nuovo faccia a faccia. Uno scherzo, perché in salotto ad attendere Alessia non c’era la bella isolana ma la madre. Una signora giovane molto garbata che ha tirato le orecchie alla giovane figlia: "Datevi una calmata, ricordati che a casa ti guardiamo, altro che Gf. Cerca di far le cose piano e con calma e speriamo che finisca presto questo reality”. Alessia avrebbe preferito di gran lunga scannarsi con Paola anziché ricevere il "cazziatone di mammà" davanti a milioni di italiani fra cui Francesco Monte che poco prima aveva ascoltato le parole di Matteo. Il tarantino poco dopo ha risposto su Instagram: "ahahhaha ma scherziamo?!”. Una critica al Gf della sua ex amica Barbara d’Urso o una semplice coincidenza?