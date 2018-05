Ingresso a sorpresa nella Casa del Grande Fratello. E torna pure Nina Moric

Barbara d'Urso ha dato diverse anticipazioni sulla sesta puntata del Grande Fratello 15 in onda questa sera su Canale 5 alle 21.40. La conduttrice del reality show più contestato degli ultimi anni ha rivelato che subito dopo la sigla entrerà in studio Nina Moric "perché ha saputo una cosa che l’ha fatta arrabbiare moltissimo e vuole chiarire". Non solo: una donna (Paola Di Benedetto?) farà il suo ingresso dalla porta rossa per parlare sia con Matteo Gentili sia con Alessia Prete, la coppia affitatissima del Gf15.

Confermata la doppia eliminazione e probabile nomination diretta per Filippo Contri che ha lasciato Lucia Orlando (in perfetta sintonia con Danilo Aquino). "Filippo ha detto una cosa che non mi è piaciuta per niente" ha dichiarato la d’Urso. Non ha detto cosa ma si riferisce alle affermazioni sui cani da educare a calci. Tuttavia, l’Enpa, l’Ente protezione animali, si aspetta ben altro. Oggi pomeriggio ha twittato: “Stasera ci aspettiamo dal Grande Fratello l’esclusione di Filippo, che ha parlato della necessità di tagliare coda e orecchie ai dobermann e educare i cani con la violenza”.