Droga al Grande Fratello? Un audio choc inguaia il reality

Droga anche nella Casa del Grande Fratello? "Striscia La Notizia" attacca a testa bassa il Gf15 tirando fuori un audio poco nitido tra l’eliminata Patrizia Bonetti e Danilo Aquino. Si sente la concorrente dire "mentre pippava... Favoloso". Ed è subito mistero sul significato della frase.

Ficarra e Picone ricevono segnalazioni come se piovesse sul Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso. Questa volta lanciano un servizio su Filippo Contri che racconta le maniere illegali con cui educa il suo cane. Frasi che hanno fatto indignare il pubblico e che gli sono valse una denuncia dell’AIDAA, mentre l’Enpa Onlus chiede l’espulsione del concorrente del Gf15 per aver detto in merito al suo doberman: “La coda va tagliata, che mi sentano gli animalisti, perché è lunga e si spezza. Anche le orecchie vanno tagliate, sono lunghe tipo bracco e per come giocano loro non va bene. Poi per l’educazione io sono per modi antichi così impara subito. Gli do un calcio anche perché non lo sentono”. Mutilare coda e orecchie al dobermann è espressamente vietato dalla legge. Ma sarà la seconda parte del servizio a scatenare un putiferio.

Ficarra fa lo speech: “È il 24 aprile scorso e Aida ha vomitato in bagno, Patrizia ne parla con Danilo, lo prende in disparte e sussurra: mentre pippava… Favoloso. Dopo le canne dell’Isola, la coca? Non vorremmo che il Grande Fratello si trasformasse in “Big coca brother”. A chi si riferiva? A Pippa Middleton, Pippo Franco, Pippo Civati? Non sappiamo a cosa si riferisse, non sappiamo chi sia il protagonista, se Favoloso citato subito dopo o qualcun altro, né sappiamo se si stesse parlando di droga. Una cosa è certa, il Gf deve indagare. Trattandosi di coca non si deve escludere nessuna pista”.