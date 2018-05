Scoppia la prima coppia del Grande Fratello

Filippo Contri e Lucia Orlando, due dei concorrenti del Grande Fratello 15 nonché prima coppia del reality show, condotto da Barbara d'Urso ogni martedì su Canale 5, si sono lasciati. Il loro colpo di fulmine è durato poco più di 30 giorni, giusto il tempo di superare qualche nomination.

È stato il giovane romano a prendere la decisione dopo giorni di dubbi e insicurezze da parte della ragazza: “A me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile. Sei stata una bella sorpresa, ci abbiamo provato qui dentro, abbiamo vissuto momenti bellissimi, per un motivo o per un altro non va, perché non sei a tuo agio. Spesso le motivazioni non serve trovarle e sono i comportamenti che contano più delle parole. Tu c’hai 28 anni io 25, abbiamo vissuto momenti belli, ma non fa niente, ci sono cose che ci allontanano. Se deve andare così va così, basta. Sarà difficile affrontare gli ultimi giorni qui dentro. Questa però per noi è la cosa più giusta. Abbiamo passato insieme 35 giorni, non c’è niente in ballo di così forte da… è meglio così, è giusto così. (…) chiaro che sarà difficile guardarsi come in questi giorni, ma è la cosa migliore da fare, perché tu non devi stare male”.

Lucia Orlando è poi rimasta sola in piscina e si è liberata della tensione piangendo. L’amico Danilo Aquino l’ha raggiunta e ha commentato: “Se una cosa non va non la puoi forzare”.