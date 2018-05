Grande Fratello, è tregua: Aida bacia Favoloso (ma lui non si pente)

“Domenica Live” e “Domenica In” hanno lasciato uno strascico di polemiche sui personaggi negativi che popolano la tv. Da una parte Selvaggia Lucarelli che annuncia querela contro Luigi Mario Favoloso per la maglietta sessista e dall’altra Barbara d’Urso che difende il suo cast e riabilita chi sbaglia ma chiede scusa. In mezzo c’è Aida Nizar, la donna bullizzata dal branco all’interno della casa del Gf15.

Ad aggiungere confusione a una vicenda, dove i confini tra realtà e finzione sono molto sfumati, ci ha pensato Favoloso pubblicando sul suo profilo Instagram un bacio con Aida Nizar e un commento (fuori luogo): “Il rapporto che è venuto fuori oggi che ho con @aidanizaraidatestimonia il fatto che la storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano”. Colpa dunque dei social “affollati di comunisti” secondo Favoloso. Ma la Nizar ha risposto: “Caro Luigi!!!!! AIDA HA UN CUORE GRANDE ... E SA PERDONARE SOLO CHI DIMOSTRA VERO PENTIMENTO ... però soltanto Io so quanto mi avete ferito !!!! Pero NELLA VITA E’ IMPORTANTE PERDONARE LE PERSONE CHE TI FANNO DEL MALE E CHE SI RENDONO CONTO DI AVER SBAGLIATO .. L’AMORE HA QUESTA GRANDE CAPACITÀ.. ED AIDA .. AMA SE STESSA AMA GLI ALTRI AMA LA VITA .. !! RICORDATEVI . LA PERSONA CHE NON È IN PACE CON SE STESSA SARÀ IN GUERRA CON IL MONDO” e l’ex fidanzato della Moric ha controreplicato: “Mi sono rivisto e sicuramente alcune cose potevo evitarle, in cuor tuo sai bene (anche se non lo ammetterai mai) che molte cose avresti potuto evitarle anche tu, ma quel contesto di sicuro non è il migliore per rimanere lucidi e ragionare. Eravamo certi che fuori da lì ci saremmo stati addirittura simpatici e infatti eccoci qui. A Presto”.

Dunque Favoloso è recidivo: quel “potevo evitare” indica la sua natura irrisolta e aggressiva, non è affatto un uomo incapace di pensare e attuare violenza verbale sulle donne, anzi. Quel “anche tu potevi evitare” significa che Aida ancora oggi la ritiene co-colpevole delle aggressioni perpetrate ai suoi danni. Infine la meschina giustificazione: “quel contesto non è il migliore per rimanere lucidi”. Peccato che a 30 anni sai cosa sia il Gf: non sei ai ceppi e sei pure pagato per parteciparvi. Inoltre dimentica che quando ha insultato e umiliato Aida Nizar era "rinchiuso" (con tutti i comfort) da appena 9 giorni e che appena varcata la soglia della casa di Cinecittà ha litigato furiosamente con Danilo Aquino. E meno male che a "Domenica Live" ha chiesto scusa. Alé.

Intanto Luigi Favoloso, lasciato da Nina Moric per il suo comportamento molto affettuoso con Patrizia Bonetti all’interno della casa del Gf, sta cercando in tutti i modi di riconquistare “l’amore della sua vita”, ma pare che la modella croata si sia presa una lunga pausa di riflessione.