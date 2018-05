Grande Fratello, su Filippo Contri piovono denunce

Il Grande Fratello 15 passa di denuncia in denuncia. Dopo l’annunciata querela di Asia Argento contro Filippo Contri per aver detto che è “una zoc***a”, lo stesso concorrente del reality show condotto da Barbara d’Urso rimedia un’altra denuncia.

In occasione della diretta su Mediaset Extra, Filippo Contri, figlio di una dipendente Mediaset, ha raccontato come educa il suo cane e i particolari choc non sono sfuggiti ai telespettatori e all'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA). Il giovane romano, che secondo i social sarebbe dovuto essere espulso insieme a Baye Dame e Luigi Favoloso a inizio reality per le aggressioni psicofisiche ad Aida Nizar, ha dichiarato ai coinquilini: “Il mio cane se litiga al parco con altri cani li rigira tutti (…) Come fa una cosa sbagliata gli do un calcio, anche perché i cani non lo sentono. Che ne dicano tutti gli animalisti . Fidati che poi capiscono”. Sconcerto e indignazione sui social e tra i telespettatori che chiedono a grana voce la terza espulsione dal Gf15.

Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA si è già mosso denunciando penalmente Filippo Contri per il reato di maltrattamento di animali. Nello specifico per aver affermato di “aver picchiato il suo cane di razza dobermann e di aver tagliato le orecchie” violando l’articolo 544 del codice penale. Lorenzo Croce ha chiesto anche il sequestro immediato del cane di Contri per “verificare il suo stato di salute”.