Grande Fratello, Lucia Bramieri fuori di sé. E Danilo rischia grosso

L'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello 15 per le frasi sessiste ha acceso la strategia di Simone Coccia e Lucia Bramieri, in nomination con Danilo Aquino. Questa mattina la Bramieri è tornata sulla battutaccia: “Ho lasciato correre tante volte con Danilo e Angelo non prende posizione”. Ma ne ha avute anche per Filippo e Lucia: “Non sono una vera coppia”.

Ieri sera in confessionale Danilo Aquino ha detto: “Dateme una boccia di vino che mi infilo da a’ Bramieri” cioè nel letto. Simone è corso a riportare la sgradevole frase alla diretta interessata e poi ha improvvisato un comizio a favore di telecamera. Ha capito che Barbara d’Urso e il Gf15 non perdonano certi comportamenti (ne hanno tollerati di peggiori in verità, nda), ma si è dimenticato di cosa scriveva lui su Facebook a una ragazza brasiliana e si è dimenticato di non aver detto niente a Luigi Favoloso per le offese alla compagna Stefania Pezzopane (nana di m**a, alta come un pouf). Anzi, il giorno dopo lo aveva perdonato e si era schierato a suo favore in merito al televoto contro Aida Nizar. In realtà, Simone e Lucia stanno provando a buttarlo fuori.

Infatti, Alberto Mezzetti ha raggiunto Lucia Bramieri in giardino e ha ricominciato a battere sullo stesso tasto: “Ieri Veronica ti ha difeso. E poi dai Danilo ha chiesto scusa” e la donna, che non è stata così rigorosa quando le offese sono toccate ad Aida, ha fatto la vittima: “Non ho sentito, ma Danilo ha sbagliato. Mi punzecchia sempre e non gli ho dato questa confidenza (si divertì quando il giovane si infilò nel suo letto, nda). Sarà la terza volta che mi chiede scusa e pensare che altre le ho lasciate stare. Mi ha dato fastidio che abbiano insinuato che Simone l’abbia detto per la nomination. In realtà, si è sentito chiamato in causa come amico. È stata una frase scorretta e sgradevole. Danilo pensa di acquisire dei punti così?”. Tarzan coinvolge anche Angelo: “Lui media sempre mentre Simone è stato eccessivo a parlare di sessismo a favore di telecamera. Gli altri se la sono presa perché stava facendo un dibattito agli italiani” e la Bramieri dà una stoccata: “Angelo dice e non dice, non vuole prendere posizione e non si vuole scontrare con nessuno perché teme la nomination. Qua dentro non vuole inimicarsi qualcuno, fuori sarà più determinato”.

La signora milanese ne ha avuto anche per Lucia Orlando e Filippo Contri: “Per me l’unica vera coppia sono Matteo e Alessia, gli altri due non li vedo, Sono meno interessanti. Dovrebbero stare molto più vicini. Se dopo tre settimane già stanno così per fatti loro, non so dove pensino di andare”.