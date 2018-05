Caso Favoloso, Selvaggia Lucarelli scatena la guerra al Grande Fratello

Il Grande Fratello 15 è più animato fuori che in casa. Selvaggia Lucarelli, insultata da Luigi Favoloso con una scritta sessista che è valsa la squalifica al concorrente, ha rivelato di non aver ricevuto le scuse né da Barbara d’Urso né da Mediaset. E si prepara a una guerra catodica a distanza presenziando in diversi programmi tv sia sabato sia domenica. In un nuovo post su Facebook, la Lucarelli scrive: “Se quella persona non sta fuori dagli show, sapremo da che parte sta la signora”. A difendere Luigi è stato il padre: “Per te è solo un fatto personale”.

Sul suo profilo Facebook, la Lucarelli scrive: “Visto che non ho avuto mezza scusa nè dalla conduttrice nè da Mediaset perché evidentemente “Selvaggia suca” va bene, mi aspetto almeno che quella persona sia fuori dagli show e non, come mi dicono, sotto contratto per le varie ospitate al Grande fratello e Domenica live con la fidanzata. Per le donne tutte, visto che di cose anche più gravi ne sono state dette parecchie, non per me. Se così non sarà, il messaggio sarà molto chiaro. E sapremo da che parte sta la signora. Io intanto ho accettato l’invito del Telefono rosa e oggi sarò nella loro sede romana a stringere la mano a coloro che le donne le considerano una cosa seria. Poi, passando alla tv, sabato sarò da Eleonora Daniele e domenica da Cristina Parodi, oltre che sabato sera a Ballando con le stelle per la super finale. Non mi piace fare l’ospite tv, ma questa settimana faccio un’eccezione anche per celebrare questa meravigliosa, sorridente stagione di Ballando. Amen”. E ancora: “E già che ci siamo. Aida processata su pubblica piazza tv per un inesistente furto al supermercato. Quando raccontano della condanna definitiva a 4 mesi di reclusione per furto di Simone coccia? E delle sue due altre condanne definitive una per rissa e lesioni personali e una per falsità ideologica su atto pubblico? (multe e altri tre mesi di reclusione). No perché sarebbe bene che si sapesse cosa c’è dietro a questo bel cast. (Ci sarebbe poi da aggiungere altro sui suoi rapporti con l’altro splendido concorrente e il perché abbia ritirato la denuncia nei suoi confronti e ora facciano gli amici ma vabbè)”.

Fra i numerosi commenti di solidarietà alla firma de “Il Fatto Quotidiano” c’è anche quello di Michele Favoloso: “Perché non hai chiesto anche per Baye l’esclusione dalla trasmissione? Io capisco solo che per te è una questione personale”. E la Lucarelli: “Senta papà di mister se non puoi sedurla, puoi sedarla”. C’è la bacheca della signora d’Urso per ospitare quelli come lei. La saluto”.