Grande Fratello, sulla maglietta di Favoloso insulti a Selvaggia Lucarelli. Lo rivela Simone Coccia

Luigi Favoloso è stato squalificato dal Gf15 per una frase sessista che Barbara d'Urso non ha voluto rivelare. Ma a farlo ci ha pensato Simone Coccia Colaiuta. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, nei giorni scorsi, l'ex spogliarellista e compagno della senatrice Stefania Pezzopane ne parlava con alcuni coinquilini: "Ha scritto Selvaggia s..." riferendosi alla Lucarelli con la quale ha avuto diversi scontri dopo la segnalazione sulla pagina di cyberbullismo "Sesso, droga e pastorizia".

Favoloso ha fatto la scritta con il rossetto su una maglietta bianca. Sapeva che la produzione avrebbe avuto problemi a mandare in onda le immagini e ha inscenato questa "protesta" per farsi dare più sigarette. Una conferma indiretta si legge nella difesa dello stesso Luigi: "Preciso che non era generalizzata, ma verso una sola donna. Non era così grave".