Grande Fratello, Patrizia furiosa con Mariana: insulto choc. Barbara d'Urso contro Aida

Momenti di alta televisione ieri durante la quinta puntata del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso ogni martedì su Canale 5. Il faccia a faccia tra l’ultima eliminata Mariana Falace e la rivale Patrizia Bonetti è stato un insulto continuo, mentre Aida Nizar è stata ripresa dalla d’Urso: “non è vero che sono orrendi secondo gli italiani”.

Mariana Falace è stata eliminata con il 54% dei voti e una volta arrivata in studio ha iniziato a sbraitare con Patrizia Bonetti che sembra darle della “ca**a”. O meglio, era l’ex fidanzata di Vacchi e Ricucci che inveiva come se non ci fosse un domani. La vanitosa Falace, convinta di essere una bellezza spaziale, si difende: “Era mio diritto non rivelare la nomination. Patrizia era arrogante e ho scelto di non portarla avanti nel gioco”, la Bonetti, nota per aver ingoiato il Galateo, sbraita: “Ancora non hai capito? Non ce l’ho per la nomination, ma per la falsità, eravamo amiche”, “Ma di che amicizia parli dopo 4 giorni di conoscenza?”. La lite si sposta su Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric che ha fatto il cascamorto con la Bonetti e poi ha provato a baciare Mariana (o Marianna come continuano a chiamarla tutti consapevoli della sua rilevanza all’interno del gioco). Le due si parlano sopra: “Va bene prenditi anche questi 5 minuti di visibilità. Tu mi hai dato della schifosa” dice la Falace e la mora di “Futurama”: “Ma se mi hai dato della poco di buono” e poi la frase che sta facendo il giro del web: “Ma non sta mai zitta questa cag*a?”. L’audio non è chiarissimo, ma tra le due ex coinquiline è gara a chi vende più pesce fresco.

Diverso il battibecco tra Aida Nizar e Barbara d’Urso. La spagnola ha avuto la possibilità di rientrare in casa per dire in faccia agli ex coinquilini cosa pensa di loro e ha rivelato: “Fuori non siete un punto di riferimento. Gli italiani vi considerano orrendi”. La d’Urso l’ha subito rimproverata: “Questo è quello che dici tu! Non è vero che questa è l'opinione degli italiani, piacciono moltissimo”. Una pietosa bugia di Barbara per non deprimere i già mediocri concorrenti del Gf15 perché Aida Nizar, ancora amareggiata per l'esclusione dal Grande Fratello ("ho la prova che Luigi ha mosso i call center" ha detto suscitando la replica stizzita della conduttrice) ha ragione: gli italiani pensano che questo sia il cast peggiore di sempre, fatto di persone orrende e pure qualcosa in più.