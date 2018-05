"Grande Fratello e sponsor, dietro c'è Signorini". La pesante accusa inguaia il direttore di Chi

Striscia la Notizia aggiunge nuove rivelazioni alla tesi del complotto contro Barbara d'Urso, la conduttrice del Gf15. Il tg satirico ritiene che all'origine della fuga degli sponsor ci siano nemici occulti e meno occulti come Alfonso Signorini.

Ficarra riassume l'addio degli sponsor e ricorda che molti segnalatori si chiedono come mai gli sponsor abbiano abbandonato la Casa di Cinecittà dopo gli episodi di bullismo ai danni di Aida Nizar, ma non avessero fatto altrettanto per il “canna-gate” dell’Isola dei Famosi, per l’istigazione al femminicidio di Clemente Russo al Gfvip e le bestemmie di Predolin e Impastato al Gfvip2. L’attore comico afferma: “Ebbene oggi abbiamo la risposta. Stavolta a differenza dei precedenti reality gli sponsor sono stati fatti oggetto via web di insulti e minacce di sabotaggio. C’è chi sta indagando su chi siano i loschi responsabili del parapiglia, fatto sta che gli alti ascolti di Barbara d’Urso sembrano dare fastidio a molti. Il cerchio ora si è stretto sul capo di una delle bande del complotto: Alfonso Signorini. Uscendo allo scoperto su Barbara d’Urso ha dichiarato: "il suo Gf sta battendo tutti i record del trash”. E Ficarra ironizza: “Sì Barbara fa tv spazzatura, ma vuoi mettere la sobrietà e lo spessore intellettuale degli interventi del signorino al GfVip”. E poi Striscia manda la clip della squallida performance di Signorini e Malgioglio nelle vasche al buio con florilegio di doppi sensi. “Maestro di doppia morale, con un curriculum così il maestro del wurstel di erge a educanda e alza il ditino contro il Gf della d’Urso. Non c’è limite all’abisso. Adesso si è capito per colpa di CHI si è scatenato questo parapiglia. Nuovi capibanda e mandanti del complotto usciranno allo scoperto? Lo scoprirete presto. Purtroppo”, conclude Ficarra.

Ieri sera, proprio su segnalazione di Striscia la Notizia, Barbara d’Urso ha toccato l’argomento della finta paparazzata a cui Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto fresca di addio a Francesco Monte, ha detto no. E al giovane ha intimato: “Non mi dire quale rivista, non mi dire chi”. Dunque sembrerebbe chiaro che quella frase non fosse casuale ma si trattasse invece di un messaggio subliminale come quello contenuto nei due servizi che Striscia la Notizia ha mandato in onda martedì e mercoledì.