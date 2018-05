Il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso ha stravinto la sfida del martedì sera e lei esulta su Instagram per i picchi di oltre 6 milioni.

Il reality show di Canale 5 ha conquistato 4.237.000 telespettatori per il 24,9% di share in sovrapposizione con il principale competitor: la miniserie "Il Confine" che ha interessato 3.666.000 spettatori per il 15,2% di share. Molto bene ancora una volta la trasmissione "Di Martedì", condotta da Giovanni Floris su La7, che tocca il 9% di share. "Striscia la Notizia" invece perde contro "I Soliti Ignoti" condotto da Amedeus. Nonostante abbia parlato del Gf e abbia sforato di qualche minuto, il tg satirico si ferma al 19,24%, mentre il programma di RaiUno segna il 19,8%.