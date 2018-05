Terremoto Grande Fratello, inquilini con le ore contate. Aida torna e Favoloso trema

L’abbandono in massa degli sponsor e la riunione con Publitalia e vertici Mediaset ha convinto il GF15 e la conduttrice Barbara d’Urso a invertire la rotta. Questa sera, durante la quinta puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 alle 21.40, ci sarà un provvedimento disciplinare "per un fatto accaduto di notte cioè a telecamere spente".

A “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso, molto provata dalla bufera mediatica intorno al reality di cui è coautrice, ha dichiarato: “Stasera succederanno tante cose. Prima cosa: Aida avrà la possibilità di rientrare in casa, seconda cosa: ci saranno due faccia a faccia molto, molto forti e fidatevi di me. Due storie diverse con due concorrenti della casa che incontreranno due persone che vengono da fuori. Quello che voi non potreste mai immaginare accadrà questa sera. Terza cosa: voi sapete che per motivi produttivi non lo neghiamo la notte i ragazzi non sono ripresi per sei ore e quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. Lo sanno i ragazzi e lo sa il pubblico. Però di notte è accaduto qualcosa, non esistono le immagini e non andranno mai in onda, quindi io avrei potuto tacere però ho un patto di onestà con il pubblico che mi segue e ho deciso insieme al Grande Fratello che quest’episodio porterà a un provvedimento verso un concorrente o una concorrente che di notte ha fatto una cosa che non ci è piaciuta, in particolare a me non è piaciuta”.

L’indiziato numero uno è ovviamente Luigi Favoloso che come da noi anticipato dovrebbe lasciare la Casa di Cinecittà. L’ex di Nina Moric potrebbe essere espulso (per le frasi offensive rivolte alla deputata Stefania Pezzopane?) oppure potrebbe ritirarsi alla luce del grande amore ritrovato per la modella croata.