Grande Fratello, gaffe erotica di Favoloso. E Malgioglio lo denigra sui social

Luigi Favoloso da CasaPound è nel mirino dei coinquilini e del pubblico che segue il Gf15 condotto da Barbara d'Urso. Gli atti di bullismo, la violenza verbale verso uomini e donne, il disprezzo per le regole civili e per il prossimo, meritavano la squalifica e non una blanda nomination punitiva al pari della sua vittima Aida Nizar (piangeva tutte le sere, ha rivelato Mariana Falace). Questa mattina ha regalato l'ennesima gaffe. In diretta a "Mattino Cinque" è stato catturato un suo audio: "Sono un uomo dal grande cervello, dal grande cuore e dal grande pis...lo". Per fortuna ha una grande autostima così sopperisce a quella che manca da parte dei telespettatori e dell'opinionista Cristiano Malgioglio. Sul profilo Instagram, il cantante ha scritto: "Luigi di Favoloso ha solo il cognome".