Grande Fratello, concorrenti a digiuno. Anche Consilia ritira lo sponsor

Lost in Cinecittà. Tra un po' i concorrenti del Gf15, in onda stasera su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso, dovranno girare con una mano davanti e una dietro e augurarsi di essere eliminati il prima possibile per poter mangiare un pezzo di pane.

Dove non è voluta arrivare la produzione del reality, sono arrivati gli sponsor (dietro le proteste dei consumatori) che hanno deciso di mandare i tir a smontare la casa dei bulli che quando non danno pessimi esempi, organizzano scherzi a dir poco demenziali e diffamatori (come quello del fascistello di CasaPound Luigi Favoloso: "Ho fatto sesso con due donne qui dentro e ci provo con la terza" allo scopo di spingere Alberto a darsi da fare con Mariana Falace). Dopo averli visti senza trucchi, senza acqua, senza tute, senza abbigliamento e senza stoviglie, oggi è il turno di Consilia che ha ritirato gli articoli previo comunicato. A nulla è valsa la marchetta di ieri mattina con elogi sperticati sulla qualità e prolungati primi piani dei prodotti scambiati per Bianca Balti. A poche ore dalla quinta puntata, i concorrenti sono stati messi a digiuno forzato. E da come si comportano sembrano non aver capito la gravità della situazione.