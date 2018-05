Grande Fratello, Mariana esplode contro Alessia per colpa di Favoloso

Alberto Mezzetti e Luigi Favoloso, i due concorrenti del Grande Fratello 2018 hanno litigato per uno scherzo tanto becero quanto dubbio dell’ex fidanzato di Nina Moric. Ma quella che sembrava una diatriba su una provocazione, aveva invece un fondo di verità. Alessia Prete e Mariana Falace non hanno usato mezzo termini: “È un maiale”. Dopo una notte di litigi furibondi, il provocatore Luigi Favoloso è stato assolto, mentre Alessia e Mariana hanno cominciato a discutere fino ad arrivare a un vero e proprio scontro.

Ieri sera la casa di Cinecittà si è animata per il faccia a faccia tra Alberto e Luigi in merito a un presunto scherzo: Favoloso sosteneva di aver fatto sesso con due donne della casa e di essere pronto a farlo con la terza (in giornata aveva fatto il numero 3 con la mano vicino ad Alessia) che c’è tra la porta e la tenda del confessionale. L’ex di Nina Moric ha poi dichiarato che si trattasse di uno scherzo per spingere Alberto a essere più intraprendente con Mariana. Ma Alessia Prete ha raggiunto Alberto e Simone in piscina: “Luigi è molto in difficoltà, questa cosa delle tre la pensa veramente, ha deviato il discorso su Aida che non c’entra. Ormai lo conosco, so capire il suo sguardo”. Li ha raggiunti Mariana: “Luigi ha appena ammesso che per renderti più intraprendente ai miei occhi s è comportato in quel modo”. E Alberto: “Tu eri la terza di questa sera”.

Più tardi, Alessia e Mariana (che non sopporta più la “semina zizzania e invidiosa” Lucia Bramieri) hanno affrontato l’argomento. La campana, in nomination, ha detto: “Io avevo avvertito Patty che è uno sporco. Stasera è stato lui a provocare Alberto perché non gli va giù di aver perso l’ego maschile. Diciamo che si è capito cosa è successo tra me e lui (Luigi, nda). E la Prete: “Lui mi ha detto che non capiva come mai tu ti eri allontanata, mi ha fatto intendere che fosse successo qualcosa in confessionale”. “Sei volte mi ha chiesto di andare in confessionale e ho sempre detto no. Io fuori ho una relazione perciò finitela perché altrimenti sbrocco io – ha rivelato Mariana -. Da quando successe quella cosa con Alberto, io non l’ho ca**o più. Alberto mi ha detto che è geloso e non vuole che lo guardi. Stasera si è messo di fronte a me, Luigi gioca troppo sporco” e Alessia: “Lui ci ha messo la malizia, mi ha fatto dei riferimenti che non mi tornano”.

Questa mattina la situazione si era ribaltata: i concorrenti del Gf15 sono andati avanti con l'accesa discussione fino alle 5 del mattino perché Alessia è andata a dire a Matteo che Luigi ci provava e il viareggino si è adombrato. Favoloso rivolto a Alberto: “Tutto quel casino per il numero 3 che io faccio sempre nei selfie. Non me l’aspettavo”. “Sì, mi è dispiaciuto perché tutti ti hanno attaccato solo per quel gesto credendo che fosse riferito ad Alessia. Danilo che urlava, se ha cose irrisolte con te…”. Il napoletano che sguazza in questo caos ha confermato: “Martedì scorso tutta Italia e voi qui dentro mi dicevate che Mariana si strusciava e che io ero l’unico scemo che non se ne era accorto. E’ vero quello che ha raccontato: durante la festa l’ho portato in confessionale tra le tende e la porta, l’ho presa e l’ho bloccata senza forza. Se davvero era interessata a me, mi baciava. Ho voluto verificare. Io ho interpretato male: credevo volasse, invece si è allontanata e ho capito ieri che si era spaventata dal gesto e non aveva l’interesse. Ad Alessia, alle 5 del mattino parlavo di Mariana non ci provavo affatto. E’ strano che lo abbia pensato. Io sono sorpreso perché pensavo che l’intelligente fosse Alessia, non Mariana” e ancora: “Sono delusissimo da Matteo, non mi aspettavo questo casino” e Simone: “Ho sentito che lei diceva a Matteo ‘calmati, ho interpretato male io’ ma non si è fermato. Avete litigato fino alle 4 di mattina, abbiamo toccato il fondo”.

Presente alla discussione c’era Lucia Bramieri: “Tutto è nato dal fatto che alle 5 di mattino sei andato a parlare con Alessia. Non si possono passare le nottate così. E’ venuto fuori un teatrino dove uno correva e uno urlava. Prima di appiccare un incendio devi pensarci. Alessia è stressata dal rapporto con Mariana che è pesante”. Mariana li raggiunge e ce l’ha con Danilo che di notte li avrebbe offesi: “Ci ha detto siete bugiardi. Ha un carattere assurdo. Ma Alessia non doveva permettersi di dire ho pensato di essere la numero tre perché Patty c’è stata e la mia amica c’è stata. Si è fatta un film tutto suo. Io non avrei mai detto al mio fidanzato qui dentro cosa pensavo, siamo in una casa senza sfogo”. Sopraggiunge Alessia: “Io non volevo dire che c’eri stata, ma che si era creata una certa situazione. Quando Luigi alle 5 è venuto a parlarmi di te sembrava strano, poi nelle 24 ore successive sono successe diverse cose, ammiccamenti, occhiolini, poi il gesto del numero 3 e ho frainteso. Ho messo cose insieme stupide e ho pensato di essere la terza. Mi sono impressionata e ho sclerato perché mi ha esibito come fossi la possibile numero 3". E Mariana: “Devi pesare le parole, non siamo solo noi, ma milioni di italiani”.