Grande Fratello fuori controllo, minaccia choc di Luigi Favoloso

Notte drammatica al Grande Fratello 2018: Luigi Favoloso sempre più protagonista in negativo della Casa di Cinecittà. Minaccia Alberto Mezzetti facendo il gesto della pistola e si scopre che ha importunato Mariana Falace e Alessia Prete neo compagna di Matteo Gentili. Domani sera, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del GF15 condotto da Barbara d’Urso, arriverà un provvedimento disciplinare o la produzione continuerà a vivere in una realtà parallela fatta di finti ripensamenti su fidanzate tradite?

Aida Nizar aveva ragione: Luigi Favoloso è l’anima nera della Casa. Bullo, prepotente e brutale. La lite ha preso il via dal puerile scherzo di Luigi Favoloso durante la festa hawaiana: “Qui dentro sono andato in gol due volte e sto lavorando sulla terza”. La stessa festa in cui Angelo Sanzio ha detto di aver fatto sesso orale con Baye Dame. Anche in questo caso non è vero. Ieri sera in giardino gli animi si sono accesi sulla spacconata di Luigi: “Ti do il telefono per dimostrarti delle donne”. E Alberto: “Vociferi cose che fai, fai cose forti, l’ho visto chi sei, tu ci giochi con le donne e parecchio pure, non hai rispetto per loro. Io lo dico che ci provo, che pesco, tu no. Vergognati non sei un uomo, sei una primadonna che quando trova un uomo si fa sotto. Con chi non ci provi?! La mattina sei in un modo e la sera in un altro. Solo per il tuo divertimento puoi far piangere una donna, io non lo farei mai. Di base sei un disperato per come vedo io un uomo”, Luigi assume un atteggiamento di sfida: “Mi sa che stai rosicando e molto. Lucia Bramieri e Veronica vi siete mai sentite importunate da me? E tu Mariana?”. Le prime due dicono di no, la napoletana tace. Così come tace Alessia. Mezzetti insiste: "Non fa parte di me rosicare. Hai difetti brutti che fanno male alle altre persone. Con chiunque hai a che fare, hai dei problemi. Diventi pazzo quando perdi il tuo egocentrismo. Uccidi e poi dici pensavo che il coltello fosse finto. Ti anniento, ti distruggo in un attimo con le parole” e l’imprenditore campano sempre più irritato: “Smettila. Penso che tu sia veramente un idiota. Sarai vero ma sei statico e noiosissimo. Io non ho avuto problemi con nessuno qui dentro”. Dimenticandosi di Aida Nizar, Danilo Aquino, Simone Coccia, Mariana Falace. Tutti gli altri vorrebbero nominarlo perché “pericoloso e destabilizzante” ma non hanno il coraggio di dirglielo in faccia. Alberto gli fa notare: “Quello è stato uno scherzo da prima media, avevi diffamato le donne qui dentro infatti in confessionale hanno detto a te e Angelo di dirlo per quello che poteva succedere in Italia, per le testate giornalistiche”. Il discorso finisce su Aida e Alberto si mette alla stregua di Favoloso: “Nooo, con lei mai, è una gallina per il brodo, la prendi per il collo e ci fai la gallina per il brodo. Aida non è bella, è brutta sotto ogni punto di vista”.

La discussione continua in salotto dove l’ex di Nina Moric ha gli occhi iniettati di cattiveria: “Bravo, adesso darai la possibilità ad Aida di fare interviste su questa cosa. Di intervenire ancora su di noi e ricordati le mie parole: le hai dato l’opportunità di fare un’intervista”. Ma Alberto: “Sei tu che hai fatto il nome di Aida, non io”. Favoloso lo accusa di essere un cretino: “Sei scemo, era uno scherzo! A te è venuto il dubbio su Aida che ti piaceva e adesso stai così male. Da imbecille ci hai creduto veramente alla mia storia, ci hai sofferto e ti sei arrabbiato”. Ma Tarzan lo rintuzza: “No, non ci ho mai creduto” e Simone conferma.

Luigi da CasaPound fa lo gnorri: “Adesso capisco perché ieri mi hai tirato il bicchiere. Perché sei così agitato?”, “Perché hai un grande squilibrio mentale. Il bicchiere te l’ho tirato perché mi hai detto che sono un leccaculo e te questo non me lo dici”, “Non mi far incaz***e Alberto: “Ma cosa pensi di farmi? Mi dai un pugno? Meglio sono 100.000 euro di debiti in meno”. Il biondo di Viterbo spiega ai coinquilini che le provocazioni e le bugie dell’ex di Nina Moric sono raggiri inutili: “Fa delle cose per dare fastidio, senza né capo né coda, per far star male, lui ci gode” e Luigi: “Tutti hanno capito il fine dello scherzo tranne te. Era per darti intraprendenza e coraggio che non hai, nemmeno nella vita”, “Ma che ne sai? Io mi ricostruisco da solo e ho sempre il sorriso sulle labbra. Te sei pieno di soldi e piangi dalla mattina alla sera. Il fine del tuo scherzo era stupido”, “Sei un idiota”, “Se me lo dici tu significa che sono un genio. E poi non hai risposto: invece di dirmi che era uno scherzo hai fatto il gesto del numero tre e mi hai detto genio. Perché?! è un riconfermare! Bastava dirmi ma non hai capito che era un gioco? Sei tu che ti vergogni di uscire non io, sei tu il lasciato, non io”. Favoloso sempre più furente ha replicato: “Ti sto dicendo da prima di stare zitto..ti aspettano fuori, non sai chi ti metti contro” e con la mano ha fatto il gesto choc della pistola.



Più tardi, in piscina, Alberto si è confidato con Simone Coccia: “Non può fare come gli pare con me”. E il fidanzato della deputata Pd Pezzopane: “Sta come un leone in gabbia”, “dopo questa minaccia non gli parlo proprio più, è finito il rapporto, quando arrivi a fare questa minaccia significa che stai disperato, nemmeno buongiorno e buonasera, non mangerò più i piatti suoi, non ci starò più da solo, hai visto la cattiveria?”, “Ha detto ti aspetto fuori…”. “No, ha detto ti aspettano fuori, hai capito dove vuole arrivare?”, “Stasera lui è finito, gli hai levato la maschera con tutto il vestito, per lui recuperare sarà impossibile, sei stato bravo, nessuno ti ha dato torto”, “Solo lui e Lucia grande che lo adora”. Simone, che solo ora si ricorda delle offese a Stefania Pezzopane, risponde: “Martedì lo nomino per quello che ha detto di Stefania”. In precedenza Luigi si era confidato con Mariana che ha dato un consiglio: “Stagli alla larga, è collegato con persone poco raccomandabili”.