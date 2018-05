Grande Fratello, spuntano i confessionali di Luigi Favoloso sul sesso e Nina Moric

Barbara d'Urso, a "Pomeriggio Cinque", ha mostrato due confessionali del Grande Fratello 2018 inediti ma molto utili a mettere fine alla ridda di voci su Luigi Favoloso, autore del presunto scherzo ad Alberto ("sono stato con due donne qui dentro e adesso punto la terza"). Poi ha mostrato anche un confessionale in cui dichiara tutto il suo amore per Nina Moric. Intanto però lo sponsor Givova ritira i suoi prodotti.



Durante la festa hawaiana, Luigi Favoloso, Filippo Contri e Angelo Sanzio hanno detto ad Alberto di aver fatto sesso in casa così da spingere Tarzan a provarci con Mariana. La d'Urso ha mostrato uno dei confessionali mai visti in cui Luigi dice: “Gli ho fatto credere che tutti noi abbiamo avuto rapporti dentro la casa e ora Alberto sta soffrendo. Sono sicuro che lo vedrete scatenato nei confronti di Mariana”.

Al rientro in studio la discussa presentatrice del Grande Fratello ha ribadito: "Era solo uno scherzo!". Ma in realtà adesso la produzione punterebbe a salvare la faccia a Luigi Favoloso sempre più nel mirino dei social e del Codacons per gli atteggiamenti violenti. Barbara d'Urso ha mostrato anche un altro confessionale in cui Favoloso rivela i suoi sentimenti per l'ex compagna Nina Moric: “Se potessi vedere Nina so che riuscirei a farle capire cosa è successo, nonostante tutte le follie e le difficoltà è l’unica che voglio ed è il motivo per cui non mi sono lasciato andare mai fino in fondo con Patrizia. L’unica verità è che io l’amo, l’amo più della mia vita e se la vedessi riuscirei a dirglielo. Voglio stare solo con lei, è la donna della mia vita”. Si preannuncia un addio anticipato per la nostalgia di un amore che non può finire così?