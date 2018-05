Pure l'ex opinionista Alfonso Signorini condanna il Grande Fratello. E fa a pezzi Barbara d'Urso

Il Grande Fratello 2018 è troppo perfino per Alfonso Signorini, direttore di "Chi” e “Spy” ed ex opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Intervistato da "La Verità", il quotidiano diretto da Belpietro, ha espresso un giudizio molto netto su Barbara d’Urso e il suo reality show: "È una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash". Signorini ha anche aggiunto che la conduttrice di "Domenica Live" e "Pomeriggio Cinque" è coautrice del programma e dunque non può meravigliarsi del comportamento dei concorrenti del Gf15.