Grande Fratello, Angelo Sanzio hot: bacio con Filippo e sesso orale con Baye. Ma è giallo

Non c’è fine al peggio nel Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso ogni martedì su Canale 5. All’appello del cattivo gusto mancava il presunto sesso orale tra due concorrenti appena conosciuti. A rivelare dell’elegante e amorevole incontro nel bagno di Lido Carmelita è stato Angelo Sanzio.

Il Ken italiano, durante la festa hawaiana di ieri sera, ha dichiarato ai coinquilini alticci: “Ho assaggiato la stecca di liquerizia di Baye Dame” aggiungendo di aver consumato a notte fonda, cioè quando gli altri uomini del Gf15 dormivano. Un vero e proprio colpo di fulmine, un’autentica attrazione fatale (laddove Angelo non avesse scherzato) visto che si trattava della prima settimana di reality.

Baye Dame usato Instagram per smentire il racconto di Angelo. Lo ha fatto postando l'immagine di una confezione di bastoncini di liquerizia: "Ho visto un elefante volare... Ditemi che credete anche a questa!".

Sanzio è tra le persone più affettuose della casa di Cinecittà, in particolare si è legato a Matteo Gentili (che involontariamente in diretta a “Pomeriggio Cinque” fece una gaffe clamorosa: “Angelo vuole il mio c**o”) e Filippo Contri che non disdegna le attenzioni.

Un po’ per ridere, un po’ per prenderlo in giro, su suggerimento della fidanzata Lucia Orlando, il bel Filippo ha baciato sulla bocca il Ken italiano mentre dormiva. Il ragazzo romano si è svegliato di soprassalto e si è messo a ridere: “Ma sei rinco? Daiii, pensavo fosse Mariana, hai le labbra morbide, che rinco!”.